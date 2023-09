Sport in tv oggi (venerdì 15 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 15 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul match di Coppa Davis tra Italia e Cile. Gli azzurri capitanati da Filippo Volandri sono alla sfida decisiva. Servirà imporsi e possibilmente 3-0 per affrontare la Svezia domenica con la carica giusta. In primo piano anche la Vuelta a España con la diciannovesima frazione, che darà la possibilità ai velocisti di mettersi nuovamente in mostra e vedremo se Filippo Ganna avrà le gambe per provarci.

Inizia anche il weekend del GP di Singapore di F1 e prendono il via le regate preliminari dell’America’s Cup con Luna Rossa che si cimenterà in questa sorta di antipasto di quel che accadrà tra un anno. In serata l’importante scontro di qualificazione ai Mondiali 2024 della Nazionale italiana di calcio a 5 contro la Slovenia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 15 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 15 settembre

03.40 Tennis, WTA Osaka: quarti di finale – Diretta tv dalle 06.00 su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

08.30 Tiro a volo, Europei 2023: qualificazione skeet junior uomini e donne – Nessuna copertura tv/donne.

10.00 Tennistavolo, Europei a squadre 2023: quarti di finale – Diretta streaming su ettu.tv.

11.30 F1, GP Singapore 2023: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

13.15 Ciclismo, Vuelta a España: diciannovesima tappa (La Bañeza-Íscar) – Diretta tv dalle 14.30 su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Tennis, Coppa Davis 2023: Gran Bretagna-Svizzera – Diretta streaming su SuperTennix.

15.00 Tennis, Coppa Davis 2023: Italia-Cile – Diretta tv su Rai 2 HD, dalle 19.40 su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su SuperTennix.

15.00 Tennis, Coppa Davis 2023: Serbia-Spagna – Diretta streaming su SuperTennix.

15.00 Tennis, Coppa Davis 2023: Croazia-Finlandia – Diretta streaming su SuperTennix.

15.00 F1, GP Singapore 2023: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

15.30 Vela, America’s Cup: regate preliminari (3 regate di flotta) – Diretta tv su Canale 20 e Sky Sport Max (205), in streaming su Mediaset Infinity, sportmediaset.com, SkyGo e su NOW.

15.30 Sollevamento pesi, Mondiali 2023: Finale 81 kg femminile – Diretta streaming su Olympic Channel.

16.45 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Rio de Janeiro (Brasile): Finale carabina 10 metri Team Mixed – Diretta streaming sul canale ISSF.

18.00 Sollevamento pesi, Mondiali 2023: Finale 87 kg femminile – Diretta streaming su Olympic Channel.

18.15 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Rio de Janeiro (Brasile): Finale pistola 10 metri Team Mixed – Diretta streaming sul canale ISSF.

20.15 Calcio, Liga Portugal Betclic: Estrela-Porto – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.00 Calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2024: Italia-Slovenia – Diretta streaming su RaiPlay3.

20.30 Tennis, WTA San Diego: semifinali – Diretta tv dalle 23.00 su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

20.30 Calcio, Serie B: Venezia-Spezia – Diretta tv su DAZN, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Calcio, Serie C: Rimini-Juventus Next Gen – Diretta tv su Sky Sport 252, in streaming su SkyGo e NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Spal-Perugia – Diretta tv su Sky Sport 253, in streaming su SkyGo e NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Atalanta U23-Giana Erminio – Diretta tv su Sky Sport 254, in streaming su SkyGo e NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Pontedera-Cesena – Diretta tv su Sky Sport 255, in streaming su SkyGo e NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Ancona-Pineto – Diretta tv su Sky Sport 256, in streaming su SkyGo e NOW.

21.00 Rugby, Mondiali 2023: Nuova Zelanda-Namibia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga: Vallecano-Alaves – Diretta tv/streaming su DAZN.

