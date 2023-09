LIVE Italia-Cile, Coppa Davis 2023 in DIRETTA: chi tra Musetti e Sonego contro il temibile Jarry?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare della sfida tra Italia e Cile. Secondo confronto per il team di capitan Filippo Volandri inserito nel gruppo A di Coppa Davis 2023. Gli azzurri devono necessariamente vincere e convincere per alimentare le residue speranze di approdare alle finals.

Quasi sicuramente ci saranno novità rispetto alla inattesa debacle di mercoledì, per questo motivo ipotizziamo che nella sfida che vedrà opposti i due numeri uno di Italia e Cile ci sarà uno tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Volandri non potrà fare a meno di Matteo Arnaldi, l’azzurro più in forma del lotto di convocati. Servirà dunque la reazione d’orgoglio di uno dei due Lorenzo, al cospetto di un avversario in netta ripresa.

Nicolas Jarry infatti, dopo un lungo periodo di flessione dovuto anche a numerosi infortuni, nel 2023 è tornato su ottimi livelli. Il cileno ha trionfato dinanzi al pubblico amico nell’ATP 250 di Santiago, conquistando anche il torneo di Ginevra. Dotato di un ottimo servizio e di solidi fondamentali, rappresenta un temibile ostacolo per i singolaristi azzurri.

Il secondo singolare tra Italia e Cile inizierà al termine della prima sfida (in programma alle 15.00). Sarà possibile seguire il match in diretta TV su Rai2 e Sky Sport, ed in streaming su Raiplay e SKY GO. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!

Foto: LaPresse