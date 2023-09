LIVE F1, GP Singapore 2023 in DIRETTA: prove libere, Marina Bay pista ostica per la Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del Gran Premio di Singapore, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023. Il circus riparte dopo una settimana di pausa dall’Asia.

Max Verstappen proverà ad aggiornare ancora il libro dei record: l’olandese ha vinto la decima gara consecutiva a Monza, andando a firmare la striscia di successi più lunga della storia della Formula 1. Il pilota Red Bull è sempre più vicino alla conquista del terzo titolo iridato consecutivo in una stagione in cui non sta sbagliando niente: un feeling fantastico con la macchina e una fiducia in sé stesso straordinaria. Proverà a mettergli il bastone tra le ruote il compagno di scuderia Sergio Perez che vuole festeggiare al meglio i 250 GP in carriera.

Per la Ferrari sulla carta sarà un weekend di sofferenza. A Monza sono arrivati ottimi segnali su un circuito che premiava l’efficienza aerodinamica, mentre il tracciato cittadino di Marina Bay sarà ad alto carico aerodinamico, come quello di Zandvoort e di Budapest, nei quali la Rossa ha incontrato tante difficoltà. Carlos Sainz è in buona forma e proverà a giocarsi le sue chance. Vedremo quali saranno le gerarchie tra le altre scuderie: per il podio saranno in lizza Mercedes, McLaren e Aston Martin.

