LIVE Italia-Cile, Coppa Davis 2023 in DIRETTA: spazio ad Arnaldi nel primo singolare con Garin?

Italia-Cile: i precedenti – La presentazione

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo match della seconda sfida dell’Italia nei gironi delle Finals di Coppa Davis 2023 tra Italia e Cile. All’Unipol Arena di Bologna gli azzurri sono obbligati a vincere per sperare di avere chance reali di passaggio del turno.

Il primo confronto, quello contro il Canada, ha aperto la questione: quali giocatori schierare contro i cileni? Il dibattito è aperto, e le quote suggerirebbero un’entrata in scena di Matteo Arnaldi per l’apertura, evidentemente contro Cristian Garin che è il secondo singolarista designato per il Cile.

Qualora la situazione dovesse venire a verificarsi, tra i due non ci sarebbero precedenti, mentre un eventuale Sonego-Garin farebbe registrare una vittoria del torinese a livello Challenger nel 2016 e una del sudamericano a Monaco, a livello di secondo turno, proprio quest’anno.

In qualsiasi caso, in chiave azzurra è questo un confronto fondamentale, non potendo essere certo l’affidamento sul secondo singolare chiunque tra Sonego e Musetti lo affronti, con dall’altra parte Nicolas Jarry. Pertanto è determinante la scelta, e soprattutto un’importante iniezione di fiducia dopo una prima giornata difficilissima.

Il primo singolare tra Italia e Cile inizierà alle ore 15:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!