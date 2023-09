LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: occasione per i velocisti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa della Vuelta a España 2023! Dopo tanti giorni tra salite e montagne, la corsa spagnola torna a proporre una tappa pianeggiante. Spazio dunque alle ruote veloci, di nuovo protagoniste dopo le mille fatiche dell’ultima settimana.

La 19a tappa della corsa spagnola, la La Bañeza – Íscar di 177,5 km tutti nella comunità autonoma di Castilla y Leòn è forse la frazione dal profilo altimetrico più semplice in assoluto di questa edizione. Qualche strappetto all’inizio e qualche piccolo tratto di saliscendi nel finale non possono spaventare le squadre degli sprinter.

Kaden Groves torna dunque il grande favorito, in una tappa fondamentale per chiudere il discorso maglia verde. Tra i rivali più agguerriti Juan Sebastian Molano, Edward Theuns, Alberto Dainese e magari anche Filippo Ganna che, dopo aver fatto il gregario per diversi giorni, potrebbe riproporsi in versione “velocista”.

Partenza prevista alle ore 13.15, orario in cui partiranno gli aggiornamenti in tempo reale della DIRETTA LIVE offerta da noi di OA Sport. Segui con noi il racconto della diciannovesima tappa della Vuelta a España 2023, teatro con ogni probabilità di un’appassionante sprint finale!

Foto: LaPresse