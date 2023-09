LIVE Italia-Slovenia calcio a 5, Qualificazioni Mondiali in DIRETTA: inizia il cammino degli azzurri nell’Elite round

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Italia–Slovenia, match valevole per la prima giornata della Elite Round, girone D, per le qualificazioni ai Mondiali 2024 di calcio a 5, che verranno disputati in Uzbekistan, manifestazione a cui l’Italia non partecipa dal 2016.

Non sarà facile per gli azzurri staccare il ticket per il paese centrorientale: la squadra di Massimiliano Bellarte non può sbagliare il primo appuntamento con la nazione slava per evitare di dover già inseguire nel girone, che oltre all’Italia vanta Spagna e Repubblica Ceca. A passare al turno successivo sarà la nazione classificata per prima al termine delle sfide andata e ritorno, mentre la seconda dovrà capire se sia la peggiore tra le meglio piazzate per poter disputare gli spareggi.

Per Carmelo Musumeci e compagni quella di oggi sarà una partita delicata contro una formazione ostica come la Slovenia, che nel ranking FIFA occupa la 20ma posizione, ma nella classifica destinata alle soli competizioni continentali gli sloveni si trovano davanti di un posto sugli azzurri. I ragazzi di Bellarte sono carichi per un match che potrebbe già indirizzare il morale a proprio favore in vista del prossimo impegno con la Spagna di settimana prossima.

La sfida tra Italia e Slovenia, il cui via è programmato alle ore 20.00 al PalaSele di Eboli (SA), sarà visibile in streaming su Rai Play

Foto: Piaras Ó Mídheach – Sportsfile