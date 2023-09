LIVE America’s Cup, regate preliminari in DIRETTA: torna Luna Rossa! Primo antipasto contro Ineos e New Zealand

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale delle regate preliminari della America’s Cup. Inizia a Vilanova I La Geltù (Spagna)la lunga volata che condurrà alla prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo.

Sarà un primo week-end con imbarcazioni più piccole rispetto a quelle che saranno protagoniste in quel di Barcellona tra dodici mesi. A regatare saranno gli AC40, ovvero imbarcazioni in miniatura con un equipaggio composto da soli quattro uomini. Barche, gli Ac40, che saranno inoltre uguali per tutte le compagini a differenza degli AC75, differenti l’uno dall’altro all’interno di un regolamento comunque ben definito.

Gli AC75, imbarcazioni appunto impiegate nella Coppa America che scatterà tra un anno, sono barche con otto persone a bordo, motivo per cui queste prime regate non forniranno di fatto indicazioni significative riguardo all’avanzamento progettuale e allo sviluppo tecnologico che ogni team porta avanti per il proprio scafo. Oltre a Luna Rossa in acqua ci saranno anche Team New Zealand, i britannici di Ineos Britannia, gli svizzeri di Alinghi, gli statunitensi di American Magic e i francesi di Orient Express.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale delle regate preliminari della America’s Cup, si partirà dalle 15.30 circa, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.

Foto: Ivo Rovira/America’s Cup