Sport in tv oggi (domenica 3 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca sport in tv ed in streaming quella di oggi, domenica 3 settembre: in programma i Mondiali di canottaggio e basket (maschile), gli Europei di volley (maschile e femminile), il ciclismo con la Vuelta, i motori con la F1, la MotoGP ed il Motocross, e molto altro ancora.

Con le prime batterie del canottaggio si apriranno i Mondiali 2023, in programma a Belgrado, in Serbia, qualificanti per le Olimpiadi di Parigi 2024: l’Italia sarà al via in tutte le 7 specialità, delle quali cinque olimpiche, previste oggi.

All’Ippodromo di San Siro a Milano si disputerà la finale individuale degli Europei 2023 di salto ostacoli dell’equitazione: in programma i due round della terza competizione, una Tabella A con ostacoli alti 1.60 metri. Non vi saranno italiani in gara quest’oggi.

I Mondiali 2023 di basket vivranno un momento di svolta alle ore 10.00 italiane, quando la Nazionale azzurra affronterà Porto Rico nel match di chiusura della seconda fase a gironi, che assume in pratica i connotati di un ottavo di finale: chi vince avanza ai quarti, chi perde è eliminato.

I piloti del Mondiale di motocross si misureranno con le gare della diciassettesima tappa della stagione 2023: in programma ad Afyonkarahisar c’è il GP di Turchia, sia per la MXGP, dove è in testa alla classifica lo spagnolo Jorge Prado, che per la MX2, nella quale a guidare è l’azzurro Andrea Adamo.

Si terranno warm up di MotoGP (09.45-09.55) e gare (Moto3 dalle 11.00, Moto2 dalle 12.15 e MotoGP dalle ore 14.00) del GP di Catalogna del Motomondiale a Barcellona, mentre si disputerà alle ore 15.00 la gara del GP d’Italia di F1 a Monza.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 3 settembre

09.00 Canoa slalom, Coppa del Mondo La Seu d’Urgell: kayak cross maschile e femminile – Recast / Planet Canoe

09.25 MX2, GP Turchia: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

09.30 Basket, Mondiali: Australia-Georgia – DAZN

09.30-14.00 Canottaggio, Mondiali: batterie – worldrowing.com

09.45 MXGP, GP Turchia: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

09.45-09.55 MotoGP, GP Catalogna: warm up – Sky Sport MotoGP

10.00 Basket, Mondiali: Italia-Porto Rico – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, DAZN

10.35 Ciclismo, Bretagne Classic Ouest France – 11.45 eurosport.it, discovery+

10.40 Basket, Mondiali: Grecia-Montenegro – DAZN

11.00 Ciclismo, Grand Prix de Plouay – Nessuna copertura tv/streaming

11.00-11.35 Moto3, GP Catalogna: gara (18 giri) – Sky Sport MotoGP, 18.35 differita TV8

11.45 Basket, Mondiali: Brasile-Lettonia – DAZN

12.00 Equitazione, Europei salto ostacoli: finale individuale, Round A (24 binomi) – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Arena, Sky Go, Now

12.15 MX2, GP Turchia: gara 1 – eurosport.it, discovery+, mxgp-tv.com

12.15-12.55 Moto2, GP Catalogna: gara (21 giri) – Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP, 19.40 differita TV8

12.40 Ciclismo, Vuelta a España: 9a tappa – 14.15 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

13.10 Basket, Mondiali: Germania-Slovenia – Sky Sport Action, Sky Go, Now, DAZN

13.15 MXGP, GP Turchia: gara 1 – Eurosport 2 HD, Rai Sport HD, eurosport.it, discovery+, mxgp-tv.com

14.00-14.50 MotoGP, GP Catalogna: gara (24 giri) – Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP, 21.30 differita TV8

14.00 Basket, Mondiali: Repubblica Dominicana-Serbia – DAZN

14.05 Equitazione, Europei salto ostacoli: finale individuale, Round B (12 binomi) – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport 251, Sky Go, Now

14.30 TennisMania Speciale US Open (con Stefano Semeraro e Guido Monaco, di Dario Puppo) – Youtube OA Sport

14.30 Diretta Formula Uno Live Gara GP di Monza – Youtube OA Sport

14.40 Basket, Mondiali: USA-Lituania – DAZN

15.00 Volley2u Speciale Europei Volley 2023 (conduce Roberta Rotelli) – Youtube OA Sport

15.00 F1, GP Italia: gara – Sky Sport Summer, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, TV8, tv8.it

15.10 MX2, GP Turchia: gara 2 – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, mxgp-tv.com

15.30 Basket, Mondiali: Spagna-Canada – DAZN

16.00 Volley, Europei: Grecia-Romania – eurovolley.tv

16.10 MXGP, GP Turchia: gara 2 – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, mxgp-tv.com

16.30 Volley femminile, Europei: finale 3° posto, Italia-Paesi Bassi – Rai 1, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, Now

16.30 Volley, Europei: Spagna-Finlandia – eurovolley.tv

17.00 Tennis, US Open: 3° turno – SuperTennis HD, SuperTenniX

17.00 Volley, Europei: Danimarca-Montenegro – eurovolley.tv

18.00 Volley, Europei: Estonia-Svizzera – eurovolley.tv

18.30 Atletica, Meeting Internazionale di Padova – dalle 18.30 alle 19.50 Rai Sport HD, Rai Play, differita seconda parte dalle 22.35 alle 23.20 Rai Sport HD, Rai Play

18.30 Calcio, Serie A: Inter-Fiorentina – DAZN, ZONA DAZN

18.30 Calcio, Serie A: Torino-Genoa – DAZN, ZONA DAZN 2

19.00 Volley, Europei: Israele-Portogallo – eurovolley.tv

19.30 Volley, Europei: Bulgaria-Croazia – eurovolley.tv

20.00 Volley femminile, Europei: finale, Serbia-Turchia – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Summer (fino alle 20.40), Sky Sport Arena, Sky Go, Now

20.00 Volley, Europei: Polonia-Macedonia del Nord – eurovolley.tv

20.45 Calcio, Serie A: Lecce-Salernitana – DAZN, ZONA DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Empoli-Juventus – DAZN, Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, Now

21.00 Volley, Europei: Belgio-Germania – eurovolley.tv

