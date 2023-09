LIVE F1, GP Italia Monza 2023 in DIRETTA: Ferrari vuol far saltare il banco nel Tempio della velocità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire la gara in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Italia, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Monza, assisteremo a una gara molto spettacolare nella quale la Ferrari vorrà far saltare il banco e regalare ai propri tifosi una grande soddisfazione.

La Rossa partirà in pole-position con lo spagnolo Carlos Sainz e in terza posizione con il monegasco Charles Leclerc. Nel panino delle due Rosse c’è il leader del campionato, Max Verstappen. L’olandese, per quanto visto in stagione, è il naturale favorito per la vittoria di tappa, con l’obiettivo di conquistare la decima vittoria consecutiva nella stessa stagione, migliorando il primato di Sebastian Vettel.

Sainz e Leclerc cercheranno di rovinare la festa a Max, mentre alle loro spalle cercheranno di inserirsi nella lotta le due Mercedes e l’altra Red Bull del messicano Sergio Perez. Da capire cosa riuscirà a fare Fernando Alonso, che con l’Aston Martin è parso un po’ in difficoltà.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP d’Italia, round del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 15.00 per i 53 giri della gara di Monza. Buon divertimento!

Foto: Lapresse