A che ora la F1 oggi su TV8? Orario gara in chiaro GP Italia, programma, streaming

Ultime ore di countdown in attesa della partenza del Gran Premio d’Italia 2023, quattordicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. A Monza va in scena una gara che si preannuncia comunque vada memorabile, con il leader del campionato Max Verstappen che punta alla decima vittoria consecutiva per battere il record stabilito da Sebastian Vettel nel 2013.

L’olandese della Red Bull è in stato di grazia e sembra praticamente imbattibile, anche grazie ad una RB19 fantastica soprattutto la domenica. Gli unici apparentemente in grado di sconfiggere Super Max ed interrompere la sua cavalcata trionfale (impedendo inoltre al Drink Team di completare la stagione perfetta) sono i piloti della Ferrari. Carlos Sainz scatterà dalla pole position dopo aver disputato ieri la miglior qualifica della sua vita, mentre Charles Leclerc partirà in terza posizione subito alle spalle di Verstappen.

Il Gran Premio d’Italia 2023 a Monza verrà trasmesso in diretta tv su TV8 (gratis e in chiaro), Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà inoltre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP ITALIA F1 2023

Domenica 3 settembre

Ore 15.00 Gara a Monza – Diretta tv su TV8, Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP OLANDA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

