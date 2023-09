LIVE Moto2, GP Catalogna 2023 in DIRETTA: gara in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici di OA Sport buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Moto2. Sull’iconico circuito di Montmelò assisteremo all’ennesima sfida tra Pedro Acosta e Tony Arbolino, due piloti al momento in lotta per il titolo che partiranno però entrambi lontano dalla prima fila.

Lo spagnolo infatti, malgrado un venerdì in grande ritmo, non è andato oltre la nona piazza nelle qualifiche. Ma è andata decisamente peggio a Tony Arbolino, alle prese con un fine settimana davvero complicatissimo, testimoniato dalla sua ventunesima posizione in griglia maturata dopo un sabato da dimenticare.

Sarà invece Jake Dixon (Asterius GASGAS Aspar Team) a partire dalla prima posizione precedendo Aron Canet ed Ai Ogura, rispettivamente secondo e terzo. Quindicesimo posto poi per il talentuoso Celestino Vietti, anche lui chiamato a una prova di grande sacrificio.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara, rettilineo dopo rettilineo, sorpasso dopo sorpasso, staccata dopo staccata per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Moto2. Si comincia alle ore 12:15. Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo