LIVE MotoGP, GP Catalogna 2023 in DIRETTA: warm-up e gara, Bagnaia sfida le Aprilia al Montmelò

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Catalogna 2023, valido come undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il circuito di Montmelò sarà teatro dell’ultimo atto di un weekend in cui Aprilia ha messo in evidenza una leggera superiorità nei confronti di Ducati e KTM, come dimostrato dall’andamento della gara breve del sabato.

Aleix Espargarò ha dominato infatti la Sprint Race in rimonta, superando di forza il leader del campionato Francesco Bagnaia e staccandolo abbastanza agevolmente negli ultimi giri in sella alla sua RS-GP. Il padrone di casa catalano sarà dunque uno dei favoriti principali per il successo anche nella corsa odierna che mette in palio 25 punti, insieme al compagno di squadra Maverick Viñales e alla Desmosedici di Pecco.

Candidati al podio anche Miguel Oliveira con l’Aprilia del team satellite RNF e Brad Binder (4° nella Sprint dal 9° posto in griglia) con la KTM, oltre ai ducatisti Jorge Martin, Johann Zarco e Marco Bezzecchi. Obiettivo massimo top5 sulla carta invece per i vari Alex Marquez, Enea Bastianini, Luca Marini e Fabio Di Giannantonio, mentre Honda e Yamaha sembrano destinato ad un ruolo da comparsa.

Si parte alle ore 9.45 con il rapido warm-up mattutino da 10 minuti, mentre la partenza del GP è prevista alle 14.00. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della rincorsa di Bagnaia al bis iridato nella classe regina del Motomondiale: buon divertimento!

