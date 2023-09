LIVE Italia-Porto Rico, Mondiali basket 2023 in DIRETTA: dentro o fuori, chi vince avanza ai quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Italia-Porto Rico, seconda fase dei Mondiali di basket 2023.

E’ un match da ‘dentro o fuori’ per entrambe le squadre: chi vince oggi passa ai quarti di finale. Gli Azzurri cercano la seconda impresa in pochi giorni, dopo aver piegato la resistenza della Serbia (78-76) grazie ai 30 punti di Simone Fontecchio – career-high in Nazionale per il pescarese – e dalle fiammate di Capitan Datome, risalendo anche dal -16 in una partita che non è mai banale. Evitato anche lo scongiuro del possibile ‘biscotto’ proprio grazie alla vittoria dei portoricani sulla Repubblica Dominicana (97-102) in quello che si può definire un ‘derby’ caraibico. La Nazionale del Bel Paese potrebbe anche chiudere al primo posto in caso di contemporaneo successo della Serbia contro la Repubblica Dominicana, in virtù del vantaggio negli scontri diretti.

Porto Rico si presenta al match odierno con le stesse motivazioni dell’Italia: una vittoria vale il pass per i quarti di finale, che mancano dal lontano 2002. La compagine di coach Nelson Colon ha prevalso sui ‘cugini’ dominicani infliggendogli la prima sconfitta nel Mondiale asiatico, con Tremont Waters mattatore di serata grazie ad una doppia doppia da 37 punti ed 11 assist. Datome e compagni hanno già battuto in amichevole Porto Rico (98-65) nel test di avvicinamento al torneo iridato, ma oggi sarà tutta un’altra sfida perché la posta in palio è altissima.

Palla a due che verrà alzata all’Araneta Coliseum di Manila (Filippine) alle 10:00 ora italiana. Buon divertimento a tutti, con la diretta LIVE di OA Sport!

