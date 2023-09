LIVE Italia-Olanda, Europei volley femminile in DIRETTA: le azzurre si giocano il bronzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per la finale per il bronzo degli Europei di volley femminile 2023. A Bruxelles è finalmente giunto il momento di assegnare le medaglie, le azzurre purtroppo non potranno difendere il titolo conquistato due anni fa, ma oggi c’è comunque una medaglia di bronzo da vincere!

Purtroppo dopo sette 3-0 consecutivi tra girone, ottavi e quarti di finale, due giorni fa, in semifinale, è arrivata la prima sconfitta in questo Europeo per le ragazze di Mazzanti che, dopo essere state avanti 2-1 e 18-14, hanno spento la luce e hanno perso al tie-break contro la Turchia di Vargas e Karakurt. L’Olanda, oltre ogni aspettativa, in semifinale ha rischiato di fare lo sgambetto alla Serbia, strappando un set, ma alla fine Boskovic e compagne sono riuscite a imporsi per 3-1. Queste due formazioni si sono affrontate anche nella scorsa edizione degli Europei, in quel caso in semifinale Egonu e compagne si imposero per 3-1. Quella olandese è una squadra con due punte importanti come Daalderop e Plak, mentre non sarà della partita Buijs, che quest’anno ha deciso di non prendere parte alla Nazionale, si tratta comunque di una formazione largamente alla portata delle nostre atlete.

Per numerosi anni l’Olanda è stata la vera e propria bestia nera della nostra nazionale, ormai da qualche stagione il trend si è però invertito e le azzurre hanno vinto gli ultimi 4 scontri diretti. C’è attesa per scoprire quello che sarà il sestetto che Mazzanti sceglierà di far partire titolare, la scelta più logica agli occhi di tutti, addetti ai lavori e tecnici avversari compresi, sarebbe quella di schierare Egonu in campo fin da subito.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per la finale per il bronzo degli Europei di volley femminile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 16:00!

Foto: CEV