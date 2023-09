LIVE Moto3, GP Catalogna 2023 in DIRETTA: gara in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici di OA Sport buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. Sul mitico tracciato di Montmelò ci attende una gara dalla lettura complessa, come hanno testimoniato negli scorsi giorni le prove libere e le qualifiche.

A partire davanti a tutti ci sarà infatti Ivan Ortolà che nella giornata di ieri ha centrato per la prima volta in carriera la pole position precedendo Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajò), secondo a +0.304, e Joel Kelso, terzo con +054.Grande occasione poi per l’italiano Bertelle, il quale partirà dalla quinta posizione in griglia. Sotto i riflettori anche Juame Masia, uno dei piloti che più hanno impressionato in questo weekend.

Più staccato il leader del Mondiale, Daniel Holgado, costretto alla rimonta dopo aver raccolto in qualifica il decimo posto. Tredicesimo invece Ayumi Sasaki, altro contendente al titolo.

Si comincia alle ore 11:00

Foto: Valerio Origo