LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita, possibile fuga da lontano

Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della nona tappa della Vuelta a España 2023! Siamo arrivati all’ultimo giorno della “prima settimana” ed i corridori hanno dunque all’orizzonte il primo giorno di riposo. Dopo i fuochi d’artificio di ieri, oggi una nuova tappa con arrivo in salita.

Partenza da Cartagena per arrivare dopo 184.5 km sull’Alto Caravaca da la Cruz. Un’ascesa finale decisamente meno dura di quella precedente per un arrivo che rischia di essere interlocutorio in termini di distacchi. Per natura il percorso sembra dunque essere adatto ad una fuga da lontano.

Tanti gli uomini che avranno messo nel mirino questa giornata, tra cui magari Lennard Kämna, ma anche Romain Bardet, Einer Rubio, Rui Costa o l’azzurro Damiano Caruso. La salita finale, 8.2 km al 5,4% di pendenza media, con tratti duri alternati a tratti di contropendenza, dovrebbe comunque favorire uno scalatore.

La Jumbo-Visma, al primo giorno con la Maglia Rossa (indossata da Sepp Kuss), potrebbe essere l’unica squadra a tenere la fuga vicina, magari per favorire un nuovo successo di Primoz Roglic. Staremo dunque a vedere come si svilupperà questa nuova ed interessante frazione. Partenza alle 12.39, noi di OA Sport vi offriamo la DIRETTA LIVE testuale con tutti gli aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un’emozione. Non mancate!

