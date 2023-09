LIVE Atletica, Meeting di Padova 2023 in DIRETTA: Leonardo Fabbri torna in gara e sfida Weir e Kovacs! La star e Sha’Carri Richardson

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’edizione numero 36 del Meeting internazionale Città di Padova, tappa Bronze del World Athletics Continental Tour. Sono le due volte campionessa del mondo Sha’Carri Richardson, oro nei 100 e l’argento iridato del getto del peso Leonardo Fabbri le star dell’edizione numero 36 del Meeting che va in scena allo stadio Colbachini di Padova

Sono 7 i medagliati e 17 finalisti dei Mondiali di Budapest presenti ad uno degli appuntamenti tradizionali dell’atletica sul suolo italiano. Leonardo Fabbri tornai in gara dopo il formidabile lancio a 22,34 e trova come rivale il compagno di alle namenti, l’azzurro Zane Weir, campione europeo indoor e deluso dall’undicesimo posto di Budapest, dove arrivava con credenziali migliori rispetto al fiorentino. In gara anche il bronzo di Budapest, lo statunitense Joe Kovacs, due titoli mondiali e due argenti olimpici.

L’altra gara più attesa sono i 100 femminili con Sha’Carri Richardson, la nuova regina dello sprint, che a Budapest ha conquistato i titoli dei 100 e della 4×100 oltre al bronzo nei 200: affronterà la connazionale Twanisha Terry, compagna di squadra nella staffetta d’oro, la giamaicana Briana Williams, oro olimpico con la 4×100, e la bahamense Antonique Strachan, sesta nei 200 a Budapest. Il giamaicano Tajay Gayle, campione del mondo a Doha e bronzo a Budapest, impreziosirà la gara del salto in lungo, mentre al femminile le staffettiste Alexis Holmes e Tereza Petrzilkova, oro e bronzo nella 4×400 mista, saranno al via dei 400. Per il resto tanti italiani di ottimo livello, a partire dalle protagoniste dei 1500 donne con la finalista dei 5000 mondiali Nadia Battocletti, la brava ma sfortunata Sintayehu Vissa, Federica Del Buono che non era a Budapest e ci tiene a chiudere bene la stagione.

Negli 800 metri al via il padovano Catalin Tecuceanu e il ventenne Francesco Pernici in una gara che vede tra i protagonisti lo statunitense Bryce Hoppel, nei 1500 ci sarà il primatista italiano indoor Ossama Meslek, nei 400 piani donne saranno al via Alessandra Bonora e Anna Polinari, settime nella 4×400 di Budapest che se la vedranno con la campionessa olimpica con la 4×400 a stelle e strisce Kaylin Whitney, mentre nella gara maschile si contenderanno il successo Edoardo Scotti (anche lui settimo in staffetta) e l’azzurro Brayan Lopez che a Budapest non è stato impiegato, l’americano Michael Cherry che è stato oro a cinque cerchi con la 4×400 e Baboloki Thebe (Botswana), bronzo a Tokyo in staffetta.

Nei 110 ostacoli c’è il semifinalista mondiale Hassane Fofana che affronta lo statunitense Jamal Britt, nei 100 ostacoli al via la vicecampionessa europea under 23 Elena Carraro, Veronica Besana e Giada Carmassi. Negli 800 donne protagoniste la statunitense Sage Hurta-Klecker e la slovena Anita Horvat, argento agli Europei indoor, l’irlandese Ciara Mageean, quarta nei 1500 a Budapest. Nell’alto si rivede Alessia Trost, opposta a Asia Tavernini e Idea Pieroni, nel lungo donne attesa per la nigeriana Ruth Usoro con Arianna Battistella e Veronica Zanon, mentre sui 100 metri l’azzurro di punta è Andrea Federici che se la vedrà con lo statunitense Kyree King e il plurimedagliato olimpico e mondiale canadese Aaron Brown.

Si inizia alle 18.30.

