Sport in tv oggi (domenica 10 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

La Coppa del Mondo 2023 di rugby proseguirà in Francia con altre tre partite della prima fase a gironi: alle ore 13.00 si giocherà Giappone-Cile, mentre alle ore 17.45 sarà la volta di Sudafrica-Scozia, infine alle ore 21.00 si disputerà Galles-Fiji.

I Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia, qualificanti per Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024, si chiuderanno con l’ottava giornata di gare, dedicata alle ultime otto Finali A delle specialità olimpiche e paralimpiche.

Per quel che riguarda il Motomondiale 2023, si concluderà il fine settimana del GP di San Marino, con il warm up e le gare che si disputeranno a Misano e saranno valide per la dodicesima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 10 settembre

08.30-15.30 Tiro a volo, Europei: skeet individuale U/D (75 piattelli eliminatorie) – Nessuna copertura tv/streaming

09.00-09.15 Superbike, GP Francia: warm up – Nessuna copertura tv/streaming

09.30-12.00 Canottaggio, Mondiali: Finali D/C/B specialità olimpiche e paralimpiche – worldrowing.com

09.40-09.50 MotoGP, GP San Marino: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

10.30 Basket, Coppa del Mondo: finale 3° posto, Stati Uniti-Canada – Sky Sport Max, Sky Go, Now, DAZN

11.00 Superbike, GP Francia: Superpole Race – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, differita 16.15 TV8 HD, tv8.it

11.00-11.35 Moto3, GP San Marino: gara (20 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

12.15-12.55 Moto2, GP San Marino: gara (22 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

12.25 Ciclismo, Tour of Britain: 8a tappa – eurosport.it, discovery+

13.00 Rugby, Coppa del Mondo: Giappone-Cile – Sky Sport Max, Sky Go, Now

13.05-15.05 Canottaggio, Mondiali: Finali A sp. olimpiche e paralimpiche – Rai Sport HD, Rai Play, worldrowing.com

13.30 Ciclismo, Vuelta a España: 15a tappa – 14.30 eurosport.it, discovery+, 14.50 Eurosport 1 HD, DAZN

14.00-14.50 MotoGP, GP San Marino: gara (27 giri)-Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

14.40 Basket, Coppa del Mondo: finale, Germania-Serbia – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, DAZN

15.15 Superbike, GP Francia: gara 2 – Sky Sport Max, Sky Go, Now, differita 17.15 TV8 HD, tv8.it

15.30-18.50 Ginnastica artistica, Campionati Italiani: finali di specialità – YouTube Federginnastica

16.15 Ciclismo, Grand Prix de Montreal – 16.00 eurosport.it, discovery+, 18.00 Eurosport 1 HD, DAZN

17.45 Rugby, Coppa del Mondo: Sudafrica-Scozia – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go e Now

18.00 Volley, Europei: Serbia-Rep. Ceca – Sky Sport Max, Sky Go, Now, Rai Play 3, differita 23.20 Rai Sport HD

18.00-19.55 Atletica, Meeting Zagabria – Sky Sport Uno, Sky Go, Now

18.00 Sollevamento pesi, Mondiali: finale -64 kg femminili – Olympic Channel

19.00 Tennistavolo, Europei a squadre: Svezia-Italia – ettu.tv

19.00 Tennis, US Open: finale doppio femminile – SuperTennis HD, SuperTenniX

21.00 Rugby, Coppa del Mondo: Galles-Fiji – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

21.00 Volley, Europei: Polonia-Belgio – Sky Sport Max, Sky Go, Now, Rai Sport HD, Rai Play

22.00 Tennis, US Open: finale singolare maschile, Medvedev-Djokovic – SuperTennis HD, SuperTenniX

