LIVE Germania-Serbia, Finale Mondiali basket 2023 in DIRETTA: sfida stellare tra SchrÃ¶der e Bogdanovic per il titolo!

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Germania-Serbia, Finale dei Mondiali 2023 di basket!

La Germania cerca il primo sigillo iridato, dopo aver piegato in semifinale la resistenza di una corazzata come quella degli Stati Uniti. Dennis Schröder e Franz Obst proveranno a trascinare i compagni verso una vittoria storica, con la compagine teutonica unica squadra ancora imbattuta nel Mondiale (sette vittorie in altrettante partite). Miglior piazzamento dei teutonici il terzo posto conquistato nel 2002.

La Serbia ritorna a disputare una finale al Mondiale a nove anni di distanza dall’ultima volta, quando nel 2014 si arrese di fronte agli USA. La rappresentativa di coach Pesic ha perso con l’Italia nella seconda fase, ma è riuscita a rifarsi nelle partite ad eliminazione diretta eliminando prima la Lituania e poi il Canada. Bogdan Bogdanovic è il pericolo maggiore, con Nikola Jokic e Nikola Milutinov pronti a dare man forte per ritornare ad alzare il trofeo a ventun anni dall’ultimo sigillo (2002 – proprio con Pesic in panchina).

Inizio del match previsto alle 14:40 italiane alla Mall of Asia di Manila (Filippine). Buon divertimento a tutti, con la diretta LIVE di OA Sport!

Foto: fiba.basketball