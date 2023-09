LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: si assegnano i titoli di specialitÃ 

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica 2023. Al PalaIndoor di Padova andranno in scena le finali di specialità, dopo l’assegnazione dei titoli all-around oggi si assegneranno altri 10 titoli ad attrezzo.

Mario Macchiati ha vinto il titolo tra gli uomini, mentre Alice D’Amato si è imposta al femminile, questi Campionati sono stati particolarmente impegnativi dal punto di vista fisico con due all-around in tre giorni, di conseguenza oggi, a poche settimane dal Mondiale, i big potrebbero anche decidere di disertare qualche finale per preservarsi. Alice D’Amato parte con tutti i favori del pronostico alle parallele asimmetriche, mentre a trave e a corpo libero sarà una dura lotta con Manila Esposito tra tutte, al volteggio solo in 4 hanno presentato i due salti e Desiderè Carofiglio e Alessia Guicciardi partono con margine. Al maschile Carlo Macchini è pronto ad imporsi alla sbarra, Edoardo De Rosa è il favorito al cavallo con maniglie, al volteggio Niccolò Vannucchi, Ares Federici e Manrique Larduet Bicet sembrano avere una marcia in più, agli anelli sarà duello tra Salvatore Maresca e Marco Lodadio, mentre al quadrato e alle parallele pari sarà battaglia tra Yumin Abbadini, Lorenzo Casali, Mario Macchiati, Nicola Bartolini e Matteo Levantesi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, le gare prenderanno il via alle ore 15:30!

Foto:LiveMedia/Filippo Tomasi