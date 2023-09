LIVE Moto2, GP Misano 2023 in DIRETTA: Acosta cerca la fuga in classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cronaca qualifiche – Come vedere la gara in tv e streaming

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023, valevole come dodicesimo round stagionale del Mondiale Moto2. Fari puntati a Misano Adriatico sulla sfida per il titolo iridato tra Pedro Acosta, Tony Arbolino e Jake Dixon, racchiusi in 44 punti quando mancano nove tappe al termine del campionato.

Lo spagnolo del team Red Bull KTM Ajo è leader della generale a +22 sull’azzurro e +44 sul britannico, di conseguenza ha a disposizione quest’oggi una grande occasione per allungare ulteriormente e piazzare la sua prima vera fuga dell’anno in attesa della decisiva trasferta asiatica. Il 19enne di Murcia sta andando fortissimo sul tracciato romagnolo questo weekend ed è il favorito principale per la vittoria insieme a Celestino Vietti.

L’italiano, portacolori del Team Fantic, ha stampato una fantastica pole position ieri e sembra davvero l’unico in grado di poter mettere in difficoltà Acosta a Misano sulla lunga distanza. In ottica Mondiale, sarà importante monitorare il tentativo di rimonta di Arbolino e Dixon rispettivamente dalla nona e quattordicesima piazzola in griglia.

Appuntamento fissato dunque alle ore 12.15 per la partenza del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023 di Moto2. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del grande spettacolo del Motomondiale in quel di Misano: buon divertimento!

Credit: LiveMedia/Valerio Origo