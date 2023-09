LIVE Vuelta a EspaÃ±a 2023, tappa di oggi in DIRETTA: occasione per una fuga da lontano, ci provano Ganna e Caruso?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quindicesima tappa della Vuelta a España 2023, l’ultimo grande giro dell’anno in programma che si svolge a cavallo tra agosto e settembre.

Dopo due tappe decisamente impegnative, il percorso odierno sarà più clemente per gli atleti: si parte a Pamplona, il capoluogo della comunità autonoma della Navarra, e il tracciato non presenterà problemi per i primi 50 km. La prima difficoltà arriverà attorno al 60mo chilometro con il GPM del Puerto de Lizarraga di terza categoria. Dopo una lunga discesa, i corridori dovranno affrontare per ben due volte il Puerto de Zuarrarrate (6.3 km al 5.1%), prima di proiettarsi verso il traguardo di Lekunberri.

La situazione in classifica generale non è cambiata dopo la tappa di ieri: Sepp Kuss (Jumbo-Visma) è ancora leader della corsa, davanti ai propri compagni di squadra Primoz Roglic e Jonas Vingegaard, staccati rispettivamente di 1’37” e 1’44”. Vista la conformazione del tracciato non durissima, uno dei possibili favoriti al successo di tappa potrebbe essere Filippo Ganna (INEOS-Grenadiers), se l’azzurro vorrà provare ad attaccare quest’oggi. Occhio anche a Damiano Caruso (Bahrain-Victorius), autore di una buona frazione ieri pomeriggio.

La tappa, il cui via è programmato per le 13.30, sarà visibile in tv su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+ a partire dalle ore 14.30, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento. Non perdetevi neanche un minuto della gara con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: LiveMedia/Silvia Colombo