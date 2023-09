LIVE Djokovic-Medvedev, Finale US Open 2023 in DIRETTA: va in scena la rivincita dell’atto conclusivo del 2021

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale degli US Open 2023 tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Va in scena la rivincita dell’atto conclusivo del 2021, ma questa volta per il serbo in palio c’è “solo” il trofeo di New York, e non la possibilità di compiere il Grande Slam. Sono ben quattordici i precedenti tra i due giocatori, con Djokovic avanti 9-5 e le sfide di questo 2023 ferme sull’1-1.

Novak Djokovic, n. 2 della classifica ATP, arriva all’ultimo atto di Flushing Meadows (il 36esimo in carriera in uno dei quattro tornei più importanti) per mettere le mani sul terzo torneo Slam dell’anno solare, il ventiquattresimo in carriera per allungare così a più due sullo spagnolo Rafael Nadal. Il serbo continua anno dopo anno, mese dopo mese ad aggiornare il libro dei record, ma il pallino del Grande Slam dovrà ancora essere rimandato: Djokovic ha vinto con facilità disarmante sia in Australia che al Roland Garros, tutto sembrava procedere per il meglio anche sui prati londinesi ma Carlos Alcaraz in finale ha compiuto una vera impresa infliggendo al nativo di Belgrado l’unica sconfitta sui cinque set di questo anno. Il n.2 al mondo nel suo percorso a New York quest’anno ha dovuto fronteggiare un quinto set, quando negli ottavi di finale il suo connazionale Djere si era portato avanti 2-0 prima di subire la rimonta indiavolata di Novak. Per il resto il serbo ha spazzato via tutti i suoi avversari (Muller. Miralles, Gojo, Fritz e Shelton) senza concedere un set e va a caccia di un trofeo che non alza dal lontano 2018.

Daniil Medvedev, testa di serie n.3 del seeding, vuole replicare lo stesso risultato di due anni fa quando proprio in Finale si impose contro il serbo con un triplo 6-4, negandogli il Grande Slam. Il russo ha dimostrato di trovarsi divinamente sia a New York ma più in generale sul cemento americano. Medvedev, dopo la gloriosa campagna di Marzo nei 1000, ha perso prematuramente sia a Toronto (ai quarti contro De Minaur) sia a Cincinnati (ottavi contro Zverev) prima di ritrovare il suo miglior tennis e crescere partita dopo partita sui campi di Flushing Meadows, dove giocherà la partita che mette in palio il trofeo per la terza volta in carriera. Il n.3 del mondo ha ceduto un set al secondo turno ad O’Connell e agli ottavi a De Minaur, liberandosi poi agilmente di Balasz, Baez e del connazionale Rublev; fino ad arrivare alla partita quasi perfetta disputata in semifinale contro Alcaraz. Il russo ha battuto 7-6 6-1 3-6 6-3 il n.1 della classifica ATP privando così il torneo della finale più scontata e aspettata. Sarà una partita tosta, tra due giocatori che ben si conoscono e ben sanno come affrontare questo tipo di sfide.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Djokovic-Medvedev, finale degli US Open 2023. L’iconico e mastodontico “Arhtur Ashe” è pronto ad incoronare il nuovo campione dell’Open degli Stati Uniti, con il serbo e il russo che inizieranno il loro spettacolare incontro alle 22.00 italiane. Una partita intrigante, la riedizione della Finale di due anni fa: Novak cerca il terzo Slam stagionale e il 24esimo in carriera, Daniil il primo dell’anno e il secondo nella sua vita. La partita sarà visibile in TV su Supertennis, buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: LaPresse