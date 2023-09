LIVE Atletica, Meeting Zagabria 2023 in DIRETTA: Marcell Jacobs cerca la stoccata under 10″ nei 100!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Meeting di Zagabria 2023, tappa del World Athletics Continental Tour. La città croata ospita una tre giorni di Atletica, uno degli ultimi eventi prima della conclusione della stagione. Occhi puntati specialmente per la gara dei 100 metri maschili in cui sarà presente il campione olimpico Laurent Marcell Jacobs.

Il velocista azzurro dopo esser stato eliminato in semifinale ai Mondiale di Budapest, in 10.05″, è tornato in pista a Xiamen per la Diamond League. Nella tappa cinese Jacobs ha terminato la gara in settima posizione, facendo siglare il medesimo tempo realizzato in Ungheria. Quest’oggi il campione olimpico cercherà di migliorarsi rispetto alle ultime uscite, provando a stoppare il cronometro sotto i 10″, tempo che gli varrebbe il minimo per qualificarsi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Jacobs non sarà l’unico azzurro al via di questa gara. Per l’Italia saranno diversi gli spunti per seguire quest’evento. Infatti nell’ultima giornata del meeting croato il ticolore sarà rappresentato da: Simone Barontini ed Eloisa Coiro negli 800 metri, da Ottavia Cestonaro e Dariya Derkach, salto triplo, Hassane Fofana, 110 metri ostacoli, Daisy Osakue, lancio del disco, Federica Del Buono e Sintayehu Vissa, nei 1500 metri.

La terza giornata del meeting di Zagabria inizierà con il lancio del giavellotto femminile alle 16.30. La finale dei 100 metri maschili sarà invece al via intorno alle 18.32. L’evento sarà visibile a partire dalle 18.00 su Sky Sport Uno. La copertura streaming è affidata a Sky Go e a Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della terza giornata del meeting di Zagabria a partire dalle 18.00, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

