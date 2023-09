MotoGP in tv, orari GP San Marino 2023: programma gara, streaming, palinsesto TV8 e Sky, diretta e differite

Si preannuncia una domenica di fuoco a Misano Adriatico per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023, dodicesimo atto stagionale del Motomondiale. In MotoGP Ducati sogna in grande dopo la tripletta di ieri in qualifica e nella Sprint, con la concreta possibilità di occupare tutti i gradini del podio anche al termine della gara odierna.

l DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00

Jorge Martin scatta dalla pole position ed è il favorito d’obbligo per il successo, ma dovrà sicuramente fare i conti con i ducatisti italiani Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia (entrambi acciaccati dopo le cadute di Barcellona) per completare un weekend perfetto. Obiettivo podio anche per le KTM ufficiali di Brad Binder e della wild card Daniel Pedrosa, oltre alle Aprilia di Aleix Espargarò e soprattutto Maverick Viñales.

Le tre gare domenicali del Motomondiale a Misano verranno trasmesse in diretta tv in chiaro su TV8 e per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it, Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP SAN MARINO MOTOGP 2023

Domenica 10 settembre

Ore 9.45 Warm-up MotoGP a Misano – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 a Misano – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 a Misano – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP a Misano – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP, mentre su TV8 (in chiaro) e Sky Sport Uno verranno trasmesse solo le gare.

Diretta streaming: Sky Go, Now TV, tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Credit: MotoGP.com Press