LIVE Moto3, GP Misano 2023 in DIRETTA: italiani per sorprendere in casa

Amici di OA Sport buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di San Marino 2023, appuntamento numero dodici del Mondiale 2023 di Moto3. Si prospetta come sempre grande spettacolo sul circuito di Misano Adriatico dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, con tanti protagonisti della classe leggera motivati a fare bene, compresi soprattutto anche i centauri italiani, chiamati a una rimonta dopo delle qualifiche non eccezionali.

A partire davanti a tutti ci sarà infatti Juame Masià (Leopard Racing), apparso davvero in ottima forma in tutte le sessioni di questo weekend. In prima fila presenti poi anche Ayumi Sasaki (Liqui Moly Husqvarna) e Kaito Toba (SIC58 Squadra Corse).In seconda fila ci saranno invece Diogo Moreira (MT Helmets-MSI), Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) e David Alonso (Gaviota GASGAS Aspar Team)

Il leader del Mondiale Daniel Holgado sarà invece in terza fila dopo aver centrato l’ottava piazza in qualifica posizionandosi alle spalle di David Munoz (BOE Motorsports) e davanti al nostro Stefano Nepa (Angeluss MTA Team), nono e con grandi ambizioni. Riccardo Rossi (SIC58 Squadra Corse) partirà dalla diciassettesima piazza, Romano Fenati (Rivacold Snipers Team) dalla diciottesima, mentre Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team) e Filippo Farioli (Red Bull KTM Tech3), saranno al via dalla diciannovesima e dalla ventiduesima casella dopo essersi fermati in Q1.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara del GP di Misano 2023, rettilineo dopo rettilineo, sorpasso dopo sorpasso, staccata dopo staccata per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Moto3. Si comincia alle ore 11:00 Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo