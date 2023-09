LIVE MotoGP, GP Misano 2023 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Martin, Bagnaia vuole stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Misano, round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul tracciato dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli, ci si prepara a una gara dalle mille emozioni in cui il risultato finale è tutt’altro che scontato e in cui potrà accadere di tutto. Una pista molto fisica quella che i centauri dovranno affrontare, dove anche la gestione delle gomme avrà un proprio peso.

Dovranno stringere i denti Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Entrambi i piloti nostrani non sono al meglio, perché reduci dagli incidenti di Barcellona: Pecco, vittima di un pauroso highside, è molto sofferente alla gamba destra e alla schiena; il romagnolo prova tanto dolore alla mano sinistra e specialmente nel primo settore fatica a guidare. Non sarà semplice guidare in queste condizioni.

Di tutto questo potrebbe approfittare Jorge Martin. Lo spagnolo della Ducati Pramac si è portato a casa ieri la Sprint Race e dalla pole-position quest’oggi cercherà di concedere il bis. Ne ha facoltà l’iberico che, non condizionato da problemi fisici, potrebbe tentare la fuga e gestire il proprio margine di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Misano, round del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con il warm-up alle 9.40, mentre il via della gara sarà alle 14.00. Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo/LPS