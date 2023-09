LIVE Superbike, GP Francia 2023 in DIRETTA: Superpole Race e gara-2 in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Francia 2023, Bautista sfida Razgatlioglu.

La Gara1 di Superbike a Magny Cours ha regalato momenti di tensione e sorprese. Uno degli episodi più inaspettati è avvenuto durante il terzo giro: la moto di Bautista, in testa alla gara, si è improvvisamente spenta. Questo incidente ha permesso al gruppo di sorpassarlo, ma poco dopo, la sua Panigale V4 è tornata in azione, permettendo a Bautista di rientrare, seppur in ultima posizione.

Prima di questo episodio, la competizione era dominata dalla lotta tra Bautista, Toprak Razgatlioglu e Michael Ruben Rinaldi. Tuttavia, con Bautista fuori gioco, Razgatlioglu e Rinaldi hanno preso il comando, dando vita a un duello avvincente. Questa battaglia tra i due piloti ha raggiunto il suo apice al quindicesimo giro, quando Razgatlioglu ha preso il sopravvento e ha iniziato a distanziare Rinaldi.

Nonostante gli sforzi di Rinaldi, Razgatlioglu ha mantenuto la sua posizione, consolidando la sua reputazione come uno dei migliori a Magny Cours. Dietro di loro, Jonathan Rea ha completato il podio, seguito da Garrett Gerloff, che ha mostrato una performance notevole. Oggi Superpole Race e Gara-2.

Evento: Superbike, GP Francia

Data: 10/09/2023

Ore: Superpole Race 11.00, Gara-2 15.15

Dove vederla: Sky Sport Max.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Superbike, GP Francia 2023: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio della Superpole Race 11.00 mentre gara-2 alle 15.15. Buon divertimento!

