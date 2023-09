LIVE MotoGP, GP India 2023 in DIRETTA: Marco Bezzecchi stravince, Bagnaia cade e Martin si porta a -13

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.48 La nostra DIRETTA LIVE del Gran Premio d’India finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per tutte le analisi.

12.46 Settima posizione alla fine per Franco Morbidelli, autore di una buonissima gara. Chi ha buttato via il podio è invece Marc Marquez.

12.44 La prossima settimana arriva la gara in Giappone a Motegi: continuerà inesorabile la stagione asiatica che di fatto deciderà questo Mondiale. Pecco Bagnaia non avrà più margine per sbagliare.

12.43 Per la prima volta Bezzecchi vince alla pole e porta in fondo questo successo. Intanto Martin è in grande sofferenza in zona box: soffre di dolore.

12.42 Il più grande sconfitto di questa gara è Francesco Bagnaia che è caduto per un errore suo quando era in lotta con Martin. Rimane leader del Mondiale, ma con un vantaggio di soli 13 punti su Martinator.

12.40 E’ la terza vittoria della stagione per Marco Bezzecchi che si porta a -44 da Pecco Bagnaia nel Mondiale: aveva dimostrato ieri nella Sprint Race di avere il passo, l’ha confermato oggi.

STRAVINCE MARCO BEZZECCHI IN INDIA! Poi un fantastico Jorge Martin si difende dall’assalto di Fabio Quartararo, per la seconda volta della stagione sul podio.

-1 QUARTARARO SU MARTIN! Ma Martinator si riprende di forza la posizione!

-1 SIAMO ALL’ULTIMO GIRO! Se lo può gustare Marco Bezzecchi in tutta la sua interezza.

-2 Mir si sta avvicinando a Binder per la quarta posizione.

-2 Pennella tutte le curve alla perfezione Marco Bezzecchi: una gara eccezionale quella del Bez.

-3 Resiste Martin che non ha perso nell’ultimo giro da Quartararo.

-3 Binder perde aderenza, va largo e rischia tantissimo!

-4 Quartararo ha guadagnato tanto da dietro e adesso è a circa un secondo.

-4 Che magia di Jorge Martin che con una mano riesce a tirarsi su la cerniera!

-5 Jorge Martin ha la tuta molto aperta davanti: potrebbe arrivare un colpo di scena. Potrebbero fermare lo spagnolo per questioni regolamentari.

-5 Al box provano a consolare Bagnaia, Pecco si scusa con tutti.

-6 Bezzecchi nel Mondiale si porterebbe a -44 da Bagnaia: anche lui tornerebbe in corsa per il titolo.

-6 Praticamente cristallizzate le prime tre posizioni: anche Quartararo ha un vantaggio di un secondo e mezzo su Mir.

-7 Non ci voleva proprio questa caduta: questo favorisce anche Fabio Quartararo che spera nel podio, essendo in terza posizione.

-7 Grande regalo per Jorge Martin che sarebbe a -13 punti da Bagnaia nel Mondiale.

-8 NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! CADUTA DI BAGNAIA!! Che peccato!

-8 Ha girato larghissimo in curva 8 Martin e Bagnaia all’interno è riuscito a sorpassarlo.

-9 BAGNAIAAAAAAAAAAAA!!! SI BUTTA DENTRO E PASSA MARTIN IN STACCATA!

-9 Martin non ne ha per tornare sotto a Bezzecchi e Bagnaia adesso è vicinissimo.

-9 Bagnaia ha un grande margine su Quartararo: 1″7. Il podio non dovrebbe essere in discussione.

-10 Straordinaria la tenuta di Bezzecchi con il posteriore: continua a guadagnare il riminese.

-10 Entra ai box per ritirarsi Aleix Espargarò, sicuramente non fortunato.

-11 Bagnaia non molla su Martin, ma diventa sempre più difficile passarlo giro dopo giro.

-11 Qualche problema all’Aprilia di Aleix Espargarò: lo spagnolo si sta praticamente fermando.

-12 Continua la ricostruzione della gara di Marc Marquez: passa Pol Espargarò per la quattordicesima posizione.

-12 Bezzecchi si sta stabilizzando sull’1:45 alto negli ultimi passaggi: adesso comincia una gara di gestione per il riminese.

-13 Difficile per Martin andare a riprendere Bezzecchi: il distacco è ampio, ma fra poco avrà il suo rendimento con la gomma media.

-13 Sta dando tutto in questa fase Bagnaia per rimanere vicino a Martin: è un segmento di gara decisivo per Pecco.

-14 Intanto è buona la risalita da dietro di Aleix Espargarò che è settimo. Marquez è sedicesimo e sta provando a rimontare.

-14 Arriva largo in curva 5 Bagnaia che deve ricostruire la rimonta e il sorpasso su Martin.

-15 Tre secondi il vantaggio di Bezzecchi: un ritmo infernale, difficile da contenere quello del pilota Mooney VR46.

-15 Martin dopo il sorpasso su Bagnaia non è fuggito: Pecco è rimasto agganciato. Chi scappa è Bezzecchi: 2″7 di margine. Sta girando costantemente sull’1’45” basso.

-16 Comincia a cadere qualche goccia di pioggia, potrebbe cambiare la situazione per questo finale di gara.

-16 MARQUEZ A TERRA IN CURVA 1! Stava attaccando Bagnaia ed è scivolato!

-17 SI BUTTA DENTRO MARTIN! Che staccata dello spagnolo! Si prende la seconda posizione e adesso è a due secondi da Bezzecchi.

-17 Tutto questo fa a beneficio di Bezzecchi che ha già 1″3 di margine su Bagnaia.

-18 Martin è nella scia di Bagnaia: che duello per la seconda posizione.

-18 Che giro di Bezzecchi! 1:45.028 per il Bez che in questo momento ne ha di più rispetto a tutti gli altri.

-19 Da dietro sta provando a rimontare Franco Morbidelli che ora è decimo.

-19 Bezzecchi prova ad andare in fuga e sale a sette decimi di vantaggio su Bagnaia.

-19 Giro veloce di Bezzecchi: 1:45.390. Intanto duello per la terza posizione tra Martin e Marquez, con il Cabroncito che si sta avvicinando.

-20 Martin sta riuscendo a tenere il passo con la gomma media e potrebbe essere pericoloso nel finale di gara con gomma media.

-20 Grandissima partenza di Quartararo che si è buttato all’interno e si è messo in quinta posizione.

-20 Bezzecchi si rimette davanti in rettilineo, poi Bagnaia, Martin, Marquez e Quartararo.

-21 Martin è con gomma media, gli altri con gomma morbida: ci sta che lo spagnolo fatichi di più nella prima parte della gara.

-21 Martin va lunghissimo in staccata e passano all’interno Bagnaia e Bezzecchi.

12.02 Jorge Martin si mette subito al comando all’interno su Bagnaia e Bezzecchi, poi ci sono le due Honda.

12.01 Segnalati 111 762 spettatori per la giornata di oggi: il calore del pubblico è straordinario al Buddh International Circuit.

11.59 Inizia il giro di ricognizione!

11.57 Parte la safety car, poi il giro di formazione e poi sarà l’ora dei 21 giri di questa gara in India.

11.55 Vedremo anche la gara che potranno fare le Honda: Mir parte dalla quarta casella, Marquez dalla quinta. Il Cabroncito ieri si è preso il podio nella Sprint Race e vuole bissare nella gara della domenica.

11.52 Questa la classifica del Mondiale prima di questa gara:

1 Francesco Bagnaia (Ducati) 292

2 Jorge Martin (Ducati) 259

3 Marco Bezzecchi (Ducati) 223

4 Brad Binder (KTM) 179

5 Aleix Espargaro (Aprilia) 160

6 Johann Zarco (Ducati Pramac) 147

7 Luca Marini (Ducati Mooney VR46) 135

8 Maverick Vinales (Aprilia) 130

9 Alex Marquez (Ducati Gresini) 108

10 Jack Miller (KTM) 107

11 Fabio Quartararo (Yamaha) 89

12 Franco Morbidelli (Yamaha) 68

13 Miguel Oliveira (Aprilia RNF) 65

14 Augusto Fernandez (GasGas) 58

15 Alex Rins (Honda) 47

16 Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) 43

17 Marc Marquez (Honda) 38

18 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 35

19 Dani Pedrosa (KTM) 32

20 Enea Bastianini (Ducati) 25

21 Raul Fernandez (Aprilia) 23

22 Lorenzo Savadori (Aprilia) 9

23 Jonas Folger (KTM) 9

24 Pol Espargaro (GasGas) 8

25 Michele Pirro (Ducati) 5

26 Joan Mir (Honda) 5

27 Danilo Petrucci (Ducati) 5

28 Stefan Bradl (Honda) 5

29 Iker Lecuona (Honda) 0

11.50 Luca Marini che non ci sarà così come Alex Marquez al via di questo GP: il fratello di Valentino Rossi si è rotto la clavicola nella caduta della Sprint Race, mentre lo spagnolo ha battuto una forte botta durante il Q1.

11.47 E’ un weekend in cui Pecco Bagnaia si deve difendere. Ancora la condizione fisica non è al 100% per l’incidente di Barcellona e da venerdì le sensazioni non sono delle migliori: ieri la situazione è migliorata, ma è difficile pensare a un successo.

11.44 Il distacco tra Bagnaia e Martin nel campionato piloti è adesso di 33 punti con altre tre lunghezze recuperate dallo spagnolo ieri nella Sprint Race. Un duello ancora aperto per il Mondiale: l’intensa stagione asiatica sarà evidentemente decisiva.

11.40 I piloti escono dalla pit-lane per il sighting lap: si avvicina sempre di più il momento dell’inizio di questo Gran Premio d’India per la prima volta nella storia del Motomondiale.

11.36 Vedremo se si confermerà la tendenza delle prime 12 gare della stagione: nessuno ha mai vinto due gare di fila. Una situazione che non si verificava in top class addirittura dal 2003.

11.32 In generale la Mooney VR46 è sembrata essere a proprio agio per tutto il fine settimana: oltre a Marco Bezzecchi, anche Luca Marini ha dimostrato di avere un grande passo sul giro secco, chiudendo in testa le pre-qualifiche di venerdì.

11.28 Scatterà dalla pole position Marco Bezzecchi che ieri ha fatto un grandissimo giro in qualifica e anche nella Sprint Race ha mostrato un passo straordinario, rimontando dalla quindicesima alla quinta posizione dopo il contatto in partenza provocato dal compagno di squadra Luca Marini.

11.24 La prima volta di sempre per il Motomondiale in India al Buddh International Circuit di Greater Noida che in passato ha ospitato la Formula 1 dal 2011 al 2013.

11.20 Ben ritrovati amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE della gara di MotoGP del Gran Premio d’India 2023, la tredicesima tappa del Motomondiale.

8:22 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO! Ma rimanete con noi per seguire LIVE tutti gli appuntamenti del GP d’India. Si prosegue alle ore 9:00 con la gara della Moto3! A DOPO!

8:21 Sessione che non aggiunge granché a quanto visto fino a questo weekend. Non ci resta che capire quale strategia adotterà Pecco Bagnaia per dare fastidio a Martin nella gara lunga, senza dimenticare la mina impazzita Bezzecchi, in forma anche nella giornata odierna.

8:19 Jorge Martin chiude quindi in testa il warm up con 1:45.402 precedendo Marco Bezzecchi

(+0.139) e Fabio Quartararo (+0.311). Tredicesimo posto per Francesco Bagnaia con un gap di +0.740,

FINE DEL WARM UP

-1 minuto: eccolo ancora Martin che chiude in testa con il crono di 1:45.402.

-1 minuto: in palla Bezzecchi che dimostra buona confidenza segnando 1:45.541. Occhio però perché Martin va ancora molto forte.

-2 minuti: lontano Bagnaia che va sui 1:46.142 tempo valido per la tredicesima piazza

-3 minuti: Martin segna 1:45.402, poi Quartararo 1:45.713

-4 minuti: sta per arrivare anche Martin mentre si attende Bagnaia

-5 minuti: 1:45.979 per Marco Bezzecchi

-6 minuti: Quartararo segna 1:47.210, ma la pista sembra essere scivolosa in curva 1. Serve attenzione.

-7 minuti: a breve dovrebbero arrivare i primi tempi, sembrano esserci ancora chiazze di umido

-8 minuti: il cielo sembra libero sopra il tracciato, non mancano però le nuvole

-9 minuti: i piloti cominciano ad entrare in pista

FINALMENTE CI SIAMO! SEMAFORO VERDE! PARTE IL WARM UP DEL GP D’INDIA

08:04 Rimane comunque il grande entusiasmo della popolazione indiana che ha speso diverse energie per poter organizzare l’evento. Ma quanto successo certifica anche la grande difficoltà che comporta allestire una tappa di MotoGP

08:03 Tra due minuti dovrebbe cominciare il warm up, ma il condizionale è d’obbligo. C’è ancora un mezzo che gira sulla pista.

08:00 Il warm up partirà tra cinque minuti.

07:56 Dalle informazioni raccolte da Sky Sport sembra che un camion abbia perso olio sulla pista. Dovrebbe essere questo il motivo del ritardo. La safety car sta ancora girando, la zona interessata dovrebbe essere la prima curva. Una situazione scellerata che non può che far fare una riflessione a tutti i diretti interessati.

07:53 Gli addetti alla pista sono ancora al lavoro. Rimane lo stupore per essere intervenuti così tardi rispetto alla tabella di marcia. Una gestione organizzativa da incubo in questo nuovo GP, con tutte le giornate caratterizzate da ritardi e contrattempi.

07:49 Rimane un mistero il motivo per cui si si sta pulendo la pista. Lo sgomento è condiviso da tutti gli addetti ai lavori. La schedule è stata cambiata appena dieci minuti prima dell’inizio. Si ipotizza che ci siano dei residui scaturiti proprio dalla caduta di Luca Marini…

07:46 I piloti sono ancora fermi ai box, speriamo che il ritardo sia contenuto e che non ci siano slittamenti di peso.

07:42 Le ultime su Marini: il pilota è in viaggio verso l’Italia dove sarà operato dopo la frattura della clavicola sinistra. Non ci sono altri problemi per Luca che affronterà l’operazione nelle prossime ore per poi cominciare la riabilitazione. Il pilota ovviamente non sarà al via in Giappone, da valutare il rientro che avverrà solo quando il pilota sarà quasi al 100%

07:41 Il Warm up partirà in ritardo, gli addetti ai lavori stanno pulendo in questo momento la pista. Un leitmotiv di questo fine settimana

07:40 Come già accaduto in questo weekend ci sono dei piccoli problemi tecnici, al momento infatti non riusciamo a visionare la strumentazione che misura il meteo e la temperatura

07:37 Intanto è arrivata la penalizzazione per Luca Marini dopo l’incidente con Bezzecchi nella Sprint. Ecco cosa è successo

07:35 Cinque minuti e si comincia!

07:30 A breve cominceranno ad arrivare ufficialmente le prime immagini. Mancano dieci minuti all’inizio del warm up

07:24 Riportiamo di seguito dunque la griglia di partenza

07:19 Ma dove eravamo rimasti? Il focus odierno sarà senza dubbio la sfida tra Jorge Martin e Francesco Pecco Bagnaia, rispettivamente primo e secondo nella Sprint. Ma attenzione a Bezzecchi, ieri capace di chiudere al quinto posto dopo una collisione con Luca Marini che lo ho portato dalla pole position alle retrovie. Di seguito il video del contatto tra i due avvenuto poco dopo la partenza

Early drama for the @VR46RacingTeam after lights out as Marini collided with Bez at Turn 1! And right after that @polespargaro and @stefanbradl also hit the gravel! #IndianGP pic.twitter.com/gVkwiJ5MsX — MotoGP™ (@MotoGP) September 23, 2023

07:12 Dopo “l’infinita” giornata di ieri si riparte: alle 7:40 italiane infatti i piloti torneranno in pista per i classici dieci minuti di prova, fondamentali per testare le condizioni delle rispettive moto in vista della gara lunga.

07:07 BUONGIORNO AMICI DI OA SPORT! Mancano meno di 40 minuti all’inizio del warm up

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up e della gara d’India, round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul Buddh International Circuit, i piloti e le squadre andranno a caccia del miglior risultato possibile, lavorando alacremente per essere pronti al momento del via del GP. Francesco Bagnaia è pronto a lanciare il guanto di sfida a Jorge Martin.

Pecco, giunto secondo alle spalle dell’iberico del Team Pramac, cercherà di contrastare al meglio delle sue possibilità lo spagnolo. Martin è in grande forma e le tre vittorie consecutive (le due Sprint Race di Misano e in India e il GP sul circuito Marco Simoncelli) parlano chiaro. Bagnaia è consapevole della forza del suo avversario e tenterà da subito di contrastarlo.

Vorrà prendersi una rivincita Marco Bezzecchi. Il romagnolo, dalla pole-position, cercherà di lasciare il segno nella prova odierna dopo essere stato tamponato al via della Sprint dal suo compagno di squadra Luca Marini. Un incidente costato caro a entrambi: Bezzecchi è stato costretto a ripartire dall’ultima posizione, chiudendo quinto, mentre Marini si è fratturato la clavicola e non sarà al via della gara odierna. In tutto questo, osservato speciale sarà Marc Marquez, tornato ieri sul podio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del warm-up e della gara d’India, round del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con il warm-up dalle 07.40 italiane, mentre il GP prenderà il via dalle 12.00 italiane. Buon divertimento!

