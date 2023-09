MotoGP, Marco Bezzecchi in pole nel GP d’India, battuto Martin! Bagnaia in prima fila

Uno straordinario Marco Bezzecchi ha centrato la pole position del Gran Premio d’India, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. Sul Buddh International Circuit il portacolori del team Ducati Mooney VR46 ha stampato un clamoroso 1:43.947 precedendo per appena 43 millesimi Jorge Martin (Ducati Pramac) che partiva come grande favorito per la pole position, mentre completa la prima fila Francesco Bagnaia (Ducati Factory) in 1:44.203 a 256 millesimi.

Quarto tempo per Luca Marini (Ducati Mooney VR46) a 268 millesimi dalla vetta, quinto per lo spagnolo Joan Mir (Repsol Honda) a 507 millesimi davanti al compagno di scuderia Marc Marquez (autore di una leggera scivolata) a 522. Chiude al settimo posto il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) a 568 millesimi da Bezzecchi, davanti al connazionale Fabio Quartararo (Yamaha) a 777.

Deludono le due Aprilia, con Maverick Vinales nono a 794 millesimi e Aleix Espargarò decimo a 803, mentre non ha preso parte alla Q2 Alex Marquez (Ducati Pramac) dopo una brutta caduta nelle battute conclusive della Q1. Tredicesimo Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini), mentre scatterà dalla 17a posizione Franco Morbidelli (Yamaha).

A questo punto tutta la concentrazione si sposta in direzione della Sprint Race che scatterà alle ore 12.00 italiane (le ore 16.00 locali). Chi piazzerà la prima “zampata” del fine settimana del Gran Premio d’India?

Foto: Valerio Origo