MotoGP, Jorge Martin continua a vincere: sua la Sprint Race di Nuova Dehli, 2Â° Bagnaia

Jorge Martin si conferma in stato di grazia e vince anche la Sprint del Gran Premio d’India 2023, valevole come tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo del Team Pramac conquista così il terzo successo di manche consecutivo, dopo l’impressionante doppietta di Misano, guadagnando altri 3 punti su Francesco Bagnaia in campionato.

Pecco è arrivato infatti secondo, completando l’uno-due Ducati sul Buddh International Circuit di Nuova Delhi e limitando i danni in ottica iridata nonostante una confidenza non ottimale con la sua GP23 in questo contesto inedito per il Motomondiale. Podio della Sprint Race completato in terza piazza dalla sorprendente Honda di Marc Marquez, che eguaglia il miglior risultato dell’anno ottenuto nella gara breve di Portimao.

Ottima rimonta dalla sesta fila in griglia fino al quarto posto per la KTM del sudafricano Brad Binder, che ha messo sotto pressione l’otto volte campione iridato per tutta la corsa non avendo però la concreta possibilità di affondare un vero attacco. Prestazione superlativa e tanti rimpianti invece per il pole-man Marco Bezzecchi, centrato in pieno dal compagno di squadra Luca Marini (caduto) in partenza alla staccata di curva 1 e costretto a recuperare dal fondo dello schieramento.

Bez, ultimo dopo la prima curva, ha dato spettacolo con un recupero mostruoso a suon di sorpassi che lo ha proiettato addirittura in quinta posizione a meno di 1″ dalla top3 e a poco più di 3″ dal vincitore Martin. In zona punti anche Fabio Quartararo 6° con la Yamaha, Jack Miller 7° con la KTM, Maverick Viñales 8° e Raul Fernandez 9° con l’Aprilia. Caduti in gara tra gli altri Aleix Espargarò, Johann Zarco e Joan Mir (che si stava giocando la top5).

Con il risultato odierno, Bagnaia resta al comando della generale con un margine di 33 punti su Martin, 69 su Bezzecchi e 113 su Binder.

CLASSIFICA SPRINT GP INDIA MOTOGP 2023

1 12 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 19’18.836 171.2

2 9 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’20.225 170.9 1.389

3 7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 19’21.241 170.8 2.405

4 6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’21.740 170.7 2.904

5 5 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 19’22.102 170.7 3.266

6 4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 19’23.163 170.5 4.327

7 3 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’26.008 170.1 7.172

8 2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 19’27.634 169.9 8.798

9 1 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 19’29.366 169.6 10.530

10 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’29.662 169.6 10.826

11 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 19’30.292 169.5 11.456

12 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 19’34.251 168.9 15.415

13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 19’36.273 168.6 17.437

14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’42.550 167.7 23.714

15 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 19’55.304 165.9 36.468

Credit: LiveMedia/Valerio Origo