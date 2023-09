MotoGP, Luca Marini penalizzato dopo la Sprint Race in India: cosa Ã¨ successo al Buddh International Circuit

Un sabato da dimenticare per Luca Marini quello del GP d’India, round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul Buddh International Circuit, il centauro nostrano è stato autore di un errore, costato caro a lui stesso e al compagno di squadra in Mooney VR46, Marco Bezzecchi, che partiva dalla pole-position della Sprint Race.

Marini ha sbagliato il punto di frenata in curva-1 e ha tamponato il team-mate: il romagnolo non è caduto, ma è stato costretto ad andare lungo e a perdere non poco tempo. Il fratello di Valentino Rossi, invece, è finito a terra e impattato violentemente l’asfalto con la spalla. Gli accertamenti medici in circuito non hanno regalato sorrisi, vista la frattura alla clavicola sinistra.

Nella notte, come dichiarato dal Team Manager Pablo Nieto ai microfoni di Sky Sport, Luca è tornato in Italia, non potendo prendere parte al GP d’India, e si sottoporrà a un intervento chirurgico per favorirne il recupero. Marini, inoltre, è stato penalizzato con un Long Lap penalty, secondo quanto previsto dall’articolo del codice FIM 3.5.5, da scontare nel prossimo GP a cui prenderà parte. Si parla di guida irresponsabile.

