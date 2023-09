MotoGP, gara domenica 24 settembre: orario, programma GP India 2023, tv, streaming, guida Sky e TV8

Prima volta storica del Motomondiale in India: domani ci sarà il Gran Premio d’India al Buddh International Circuit che in passato ha già ospitato la Formula 1 dal 2011 al 2013. Dalla pole position partirà Marco Bezzecchi, autore di una rimonta eccezionale dalla quindicesima alla quinta posizione nella Sprint Race dopo la caduta.

In grandissima forma c’è Jorge Martin che, con la vittoria nella gara corta, si è portato a 33 punti da Francesco Bagnaia nel Mondiale piloti. Il passo gara dello spagnolo è apparso fantastico, ma anche il campione del mondo ha risposto alla grande, facendo il massimo di ciò che la moto gli consentiva.

La gara del GP d’India verrà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP (208), su Sky Sport Uno (201) e in chiaro e gratis su TV8, mentre in streaming sarà disponibile su NOW, Sky Go e tv8.it.

CALENDARIO GARA GP INDIA F1 2023

Domenica 24 settembre

7.40-7.50 MotoGP, warm-up

9.00-9.35 Moto3, gara

10.15-10.55 Moto2, gara

12.00-12.50 MotoGP, gara

PROGRAMMA GARA GP INDIA F1 2023: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) per le gare di tutte le classi; Sky Sport MotoGP (canale 208) per il warm-up della MotoGP e le gare di tutte le classi, per gli abbonati; TV8 per le gare di tutte le classi, gratis e in chiaro.

Diretta streming: tv8.it per le gare di tutte le classi, gratis; Sky Go e NOW per il warm-up della MotoGP e le gare di tutte le classi.

Diretta Live testuale: OA Sport per il warm-up della MotoGP e le gare di tutte le classi.

Foto: Lapresse