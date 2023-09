Griglia di partenza MotoGP, GP India 2023: Bezzecchi in pole, Bagnaia in prima fila

Si sono concluse le qualifiche del GP d’India, round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista del Buddh International Circuit il time-attack è andato a stabilire lo schieramento di partenza della Sprint Race odierna e della gara domenicale. Un time-attack particolarmente tirato su un tracciato molto impegnativo sul fronte della guida. Non è stato semplice per i piloti trovare il punto di frenata e massimizzare la loro prestazione.

Francesco Bagnaia, non ancora al 100% per il brutto incidente di Barcellona, ha dovuto tirar fuori il meglio possibile dal proprio pacchetto in un contesto altamente qualificato. Jorge Martin e Marco Bezzecchi, rispettivamente in sella alla GP23 Pramac e alla GP22 Mooney VR46 hanno spinto per conquistare una posizione di comodo in griglia.

In tutto questo le Aprilia degli spagnoli Aleix Espargaró e Maverick Viñales si sono inserite nella lotta, sfruttando la grande trazione in uscita della RS-GP, mentre Marc Marquez e Fabio Quartararo, sulla Honda e sulla Yamaha, hanno cercato di limitare i danni al meglio possibile, compensando con il loro talento le deficienze dei propri mezzi meccanici. KTM, infine, non è stata a guardare con Brad Binder e Jack Miller.

Di seguito la griglia di partenza del GP d’India:

GRIGLIA DI PARTENZA GP INDIA 2023 MOTOGP

1 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q2

2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI Q2

3 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2

4 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q2

5 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA Q2

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2

7 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI Q2

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2

9 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q2

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA Q2

11 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA Q2

12 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2

13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1

14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1

15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1

16 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1

17 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q1

18 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM Q1

19 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA Q1

20 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM Q1

21 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL HONDA Q1

22 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q1

CLASSIFICA Q2 GP INDIA 2023 MOTOGP

1 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1:43.947

2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1:43.990

3 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1:44.203

4 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1:44.215

5 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1:44.454

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1:44:469

7 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1:44.515

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1:44.724

9 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1:44.741

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1:44.750

11 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1:45.194

12 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Nessun tempo

CLASSIFICA Q1 GP INDIA 2023 MOTOGP

1 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1:44.410

2 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1:44.519

3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1:44.529

4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:44.651

5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1:44.735

6 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:45.030

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1:45.037

8 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1:45.066

9 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1:45.375

10 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1:45.452

11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL HONDA 1:45.517

12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1:46.147

Foto: LaPresse