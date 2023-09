LIVE MotoGP, GP Giappone 2023 in DIRETTA: prove libere a Motegi, inizia la volata per il Mondiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione weekend – Come vedere le prove libere in tv e streaming

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2023, valevole come quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Tutti in pista al Twin Ring di Motegi per il secondo atto di una lunga tournée asiatica che si preannuncia estenuante.

L’ultimo round indiano ha riaperto definitivamente il discorso per il titolo in seguito alla caduta di Francesco Bagnaia, che deve difendere adesso un vantaggio di 13 punti su Jorge Martin e 44 su Marco Bezzecchi quando mancano 7 Sprint e 7 gare al termine del campionato. Pecco non sale sul gradino più alto del podio dal GP d’Austria e vuole dunque interrompere questo digiuno per riallungare in classifica sui suoi avversari.

Oltre ai primi tre del Mondiale, si candidano ad un ruolo da protagonisti già dalle prove libere di stanotte anche l’altro ducatista Johann Zarco, le KTM ufficiali di Jack Miller e Brad Binder, le Honda di Marc Marquez e Joan Mir, la Yamaha di Fabio Quartararo e la pattuglia Aprilia composta da Aleix Espargarò, Maverick Viñales, Raul Fernandez e Miguel Oliveira.

Si comincia alle ore 3.45 italiane con il semaforo verde della prima sessione di libere, mentre le pre-qualifiche della MotoGP scatteranno alle 8 del mattino. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta integrale di entrambi i turni con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

Foto: Lapresse