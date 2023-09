MotoGP, Bagnaia in scia a Binder nelle pre-qualifiche di Motegi. Avanzano in Q2 anche Martin e Bezzecchi

Il venerdì del Gran Premio del Giappone 2023 si è concluso a Motegi per la MotoGP con il miglior tempo di Brad Binder, che ha firmato il nuovo record del Twin Ring in 1’43″489. Il sudafricano della KTM è stato competitivo sia sul passo che sul giro secco nel secondo turno di giornata, candidandosi ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del fine settimana nipponico.

Guizzo importante al termine di una sessione difficile per Francesco Bagnaia, che è entrato nella top10 all’ultimo tentativo utile trovando un time-attack pulito e portandosi in piazza d’onore a soli 29 millesimi dalla vetta. Pecco dovrà però ottimizzare il set-up della sua Ducati GP23 in vista di domani per essere più consistente sulla lunga distanza, avendo già conquistato un posto in Q2.

Il leader del Mondiale può comunque ritenersi soddisfatto per aver terminato la prima giornata del weekend davanti ai suoi rivali per il titolo, con Jorge Martin 4° a 354 millesimi e Marco Bezzecchi 5° a 456 millesimi da Binder. Terza posizione in mezzo ai ducatisti per Aleix Espargarò con l’Aprilia a 295 millesimi dal leader, mentre completano il quadro dei 10 qualificati in Q2 Fabio Di Giannantonio, 6° a 0.458, Johann Zarco, 7° a 0.573, Maverick Viñales, 8° a 0.638, Pol Espargarò, 9° a 0.730, e Jack Miller, 10° a 0.772.

Si preannuncia dunque un Q1 molto interessante, con diversi piloti importanti che dovranno contendersi gli ultimi due slot a disposizione per entrare nella fase decisiva della qualifica. Sono rimasti fuori dalla top10 tra gli altri Miguel Oliveira e Raul Fernandez con le Aprilia RNF, Joan Mir e Marc Marquez con le Honda ufficiali e Fabio Quartararo con la Yamaha.

CLASSIFICA PROVE GP GIAPPONE MOTOGP 2023

1 Brad BINDER 33 1:43.489 20 / 22 1:44.162 0.000 0.000 Red Bull KTM Factory Racing KTM 2 Francesco BAGNAIA 1 1:43.518 21 / 22 1:51.287 0.029 0.029 Ducati Lenovo Team Ducati 3 Aleix ESPARGARO 41 1:43.784 18 / 20 1:50.987 0.266 0.295 Aprilia Racing Aprilia 4 Jorge MARTIN 89 1:43.843 22 / 24 1:43.969 0.059 0.354 Prima Pramac Racing Ducati 5 Marco BEZZECCHI 72 1:43.945 24 / 25 1:45.228 0.102 0.456 Mooney VR46 Racing Team Ducati 6 Fabio DI GIANNANTONIO 49 1:43.947 17 / 21 1:43.964 0.002 0.458 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 7 Johann ZARCO 5 1:44.062 19 / 21 1:44.257 0.115 0.573 Prima Pramac Racing Ducati 8 Maverick VIÑALES 12 1:44.117 22 / 24 1:53.254 0.055 0.628 Aprilia Racing Aprilia 9 Pol ESPARGARO 44 1:44.219 18 / 19 2:05.052 0.102 0.730 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 10 Jack MILLER 43 1:44.261 22 / 23 1:58.767 0.042 0.772 Red Bull KTM Factory Racing KTM 11 Miguel OLIVEIRA 88 1:44.317 21 / 24 1:48.849 0.056 0.828 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 12 Joan MIR 36 1:44.428 19 / 21 1:49.122 0.111 0.939 Repsol Honda Team Honda 13 Fabio QUARTARARO 20 1:44.520 13 / 21 1:44.623 0.092 1.031 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 14 Marc MARQUEZ 93 1:44.574 16 / 23 1:58.838 0.054 1.085 Repsol Honda Team Honda 15 Franco MORBIDELLI 21 1:44.657 20 / 20 1:44.657 0.083 1.168 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 16 Cal CRUTCHLOW 35 1:44.709 21 / 22 2:04.165 0.052 1.220 17 Raul FERNANDEZ 25 1:44.811 15 / 17 1:55.269 0.102 1.322 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 18 Takaaki NAKAGAMI 30 1:44.928 23 / 23 1:44.928 0.117 1.439 LCR Honda Honda 19 Augusto FERNANDEZ 37 1:45.231 20 / 24 1:50.616 0.303 1.742 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 20 Michele PIRRO 51 1:45.866 17 / 22 1:46.458 0.635 2.377 Ducati Lenovo Team Ducati 21 Alex RINS 42 1:47.236 4 / 6 2:06.986 1.370 3.747 LCR Honda Honda

