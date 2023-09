MotoGP, GP Giappone 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming 29 settembre

Comincia nella notte italiana tra giovedì 27 e venerdì 28 settembre il weekend di Motegi valevole per il Gran Premio del Giappone 2023, quattordicesimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Il circuito Twin Ring torna ad accogliere i migliori centauri del Pianeta per una tre giorni che si preannuncia molto intensa in tutte le categorie e soprattutto in MotoGP.

L’ultima gara in India ha infatti riaperto completamente la corsa al titolo, con Francesco Bagnaia che deve difendere un vantaggio di 13 punti su Jorge Martin e 44 su Marco Bezzecchi quando mancano sette round al termine del campionato. Pecco deve reagire dopo la pesante caduta di Nuova Delhi ed è chiamato ad un weekend di alto livello per ricostruire un nuovo tentativo di fuga nella generale sui suoi più diretti inseguitori.

Le prove libere del venerdì sulla pista di Motegi verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (le FP1 delle tre classi anche su Sky Sport Uno), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambi i turni della top class con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP GIAPPONE MOTOGP 2023

Venerdì 28 settembre

Ore 2.00 Prove libere 1 Moto3 a Motegi (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 2.50 Prove libere 1 Moto2 a Motegi (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 3.45 Prove libere 1 MotoGP a Motegi (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 6.15 Prove libere 2 Moto3 a Motegi (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 7.05 Prove libere 2 Moto2 a Motegi (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 8.00 Prove MotoGP a Motegi (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA PROVE LIBERE MOTOGP: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP, mentre su Sky Sport Uno saranno visibili solo le FP1

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport

