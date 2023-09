MotoGP, GP Giappone 2023. Bagnaia, Martin e Bezzecchi pronti a darsi battaglia a Motegi. Il “triello iridato” Ã¨ al suo picco

La MotoGP prosegue senza soluzione di continuità, spostandosi viepiù verso Oriente. Da New Delhi ci si trasferisce a Motegi, nel cuore dell’arcipelago nipponico. Domenica 1 ottobre sarà difatti il giorno in cui andrà in scena il Gran Premio del Giappone, quattordicesimo dei venti round di un Mondiale aperto a qualsiasi soluzione.

Tra giugno e agosto, Francesco Bagnaia si era guadagnato una sorta di diritto di prelazione sul titolo 2023. Una prerogativa persa però con la caduta di cui è stato protagonista in India. Il piemontese è sempre in testa alla classifica generale, ma il suo vantaggio su Jorge Martin è sceso a 13 punti. Un’inezia, considerando come manchino ancora sette weekend di gara! La contesa non è però riservata a Pecco e Martinator, c’è da tenere d’occhio anche il terzo incomodo Marco Bezzecchi, il quale si trova a -44 dal connazionale e a -31 dallo spagnolo.

Il triello è tutto da vivere e indicare un favorito è impossibile. La logica direbbe di stare, comunque, con Bagnaia. Dopotutto al Montmelò è stato sfortunato, a Misano è stato condizionato da quanto accaduto in Catalogna e in India, se non avesse sbagliato, avrebbe fatto partita patta con i rivali diretti. Certo, a New Delhi è ruzzolato a terra, ma non è la prima volta. Il Campione del Mondo 2022 ha già dimostrato di sapersi mettere alle spalle anche gli svarioni più gravi.

Pecco è il più esperto del terzetto ed è l’unico a essersi già trovato in lotta per il Mondiale, peraltro con successo. L’esperienza può sicuramente essere la sua arma in più. Però Martin è diventato un cagnaccio, non sbaglia più ed è sempre lì. Per batterlo, lo si deve abbattere, altrimenti non perdona e azzanna la sua preda. Inoltre Bezzecchi corre con la leggerezza di chi, il suo, sa di averlo già fatto. Potrebbe inoltre avere un’alleata inaspettata nella pioggia, poiché le sue qualità sul bagnato sono indiscusse.

Insomma, annoiarsi è impossibile. La tensione si taglia con il coltello e Motegi è intellegibile. Di certo c’è che Bagnaia è chiamato a reagire proprio sulla pista dove, lo scorso anno, commise un erroraccio. Gli inseguitori vorranno proseguire la rimonta e, nel caso dello spagnolo, sognano addirittura il sorpasso. Inizia una nuova ripresa nel match per la cintura iridata. Domenica mattina, quando il GP di Giappone sarà passato agli archivi, si tireranno nuovamente le somme.

Foto: La Presse