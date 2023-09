MotoGP, risultati e classifica P2 GP Giappone 2023: Bagnaia in spolvero davanti a Martin. Binder in testa

Brad Binder ha firmato il miglior tempo nelle prove del GP del Giappone 2023, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Motegi. Il sudafricano ha siglato un perentorio 1:43.489 sul tracciato nipponico, riuscendo a mettere in fila tutti gli avversari e lanciando un messaggio importante per il prosieguo del fine settimana. L’alfiere della KTM ha preceduto un superbo Francesco Bagnaia, capace di pennellare un ultimo giro sontuoso in sella alla Ducati ufficiale e di chiudere ad appena 29 millesimi dal leader.

Il Campione del Mondo si è piazzato davanti agli spagnoli Aleix Espargarò (Aprilia) e Jorge Martin (Ducati Pramac), suo grande rivale nella lotta per il titolo iridato. Risponde presente anche Marco Bezzecchi (quinto a 0.456), poi Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco e Maverick Vinales. Nelle retrovie Fabio Quartararo e Marc Marquez.

Di seguito la classifica generale, i risultati, i tempi delle prove del GP del Giappone 2023, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Motegi. Domani spazio alle qualifiche e alla Sprint Race, mentre domenica si disputerà il Gran Premio. Bisognerà prestare come sempre grande attenzione al meteo in questa zona dell’Asia, dove le precipitazioni sono spesso improvvise e cospicue.

CLASSIFICA P2 GP GIAPPONE MOTOGP 2023

1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’43.489 20 22 315.7

2 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’43.518 21 22 0.029 0.029 314.8

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’43.784 18 20 0.295 0.266 309.4

4 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’43.843 22 24 0.354 0.059 313.0

5 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’43.945 24 25 0.456 0.102 315.7

6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’43.947 17 21 0.458 0.002 305.9

7 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’44.062 19 21 0.573 0.115 314.8

8 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’44.117 22 24 0.628 0.055 314.8

9 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’44.219 18 19 0.730 0.102 313.0

10 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’44.261 22 23 0.772 0.042 312.1

11 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’44.317 21 24 0.828 0.056 313.0

12 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’44.428 19 21 0.939 0.111 311.2

13 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.520 13 21 1.031 0.092 309.4

14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’44.574 16 23 1.085 0.054 310.3

15 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.657 20 20 1.168 0.083 311.2

16 35 Cal CRUTCHLOW GBR Yamalube RS4GP Racing Team YAMAHA 1’44.709 21 22 1.220 0.052 311.2

17 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’44.811 15 17 1.322 0.102 309.4

18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’44.928 23 23 1.439 0.117 309.4

19 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’45.231 20 24 1.742 0.303 306.8

20 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’45.866 17 22 2.377 0.635 308.5

21 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’47.236 4 6 3.747 1.370 311.2

Foto: MotoGP.com Press