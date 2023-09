MotoGP, gara 1 ottobre: orario, programma GP Giappone, tv, streaming, guida Sky e TV8

Dopo aver messo in archivio le qualifiche e la Sprint Race della classe regina, è già tempo a pensare alla giornata di domani, quella del Gran Premio del Giappone, quattordicesimo appuntamento della stagione. Ci attende uno snodo di estrema importanza per le tre classi.

Si inizierà alle ore 05.00 italiane (le ore 12.00 locali) con la gara della classe più leggera con Daniel Holgado che proverà a scuotersi dopo una serie di gare insufficienti, con una serie di inseguitori che si sono fatti sempre più minacciosi in scia. In Moto2 lo spegnimento dei semafori avverrà alle ore 6.15 con Pedro Acosta che proverà ad allungare ulteriormente su Tony Arbolino.

Il piatto forte della domenica nipponica, come sempre, sarà la gara della classe regina che prenderà il via alle ore 08.00. Francesco Bagnaia vuole rimettersi a correre dopo la caduta nella gara indiana, con i rivali Jorge Martin e Marco Bezzecchi che non vogliono mollare la presa nella rincorsa verso il titolo.

Il Gran Premio del Giappone sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili le tre gare saranno in differita [Moto3 alle ore 9.00, Moto2 ore 10.30 e MotoGP ore 12.00]. In streaming si potrà seguire su NOW. SkyGO e tv8.it. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo della domenica di Motegi.

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2023 MOTOMONDIALE

Domenica primo ottobre

Ore 03.40-03.50 Warm-up MotoGP

Ore 05.00-05.35 Gara Moto3

Ore 06.15-06.55 Gara Moto2

Ore 08.00-08.50 Gara MotoGP

Differita gara Moto3 su TV8: ore 09.00

Differita gara Moto2 su TV8: ore 10.30

Differita gara MotoGP su TV8: ore 12.00

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208), TV8 per le gare in differita

Diretta streaming: tv8.it, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

Foto: Valerio Origo