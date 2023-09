Griglia di partenza MotoGP, GP Giappone 2023: Martin precede Bagnaia e Miller, poi Bezzecchi, Binder e Di Giannantoio

Jorge Martin ha conquistato la pole position del Gran Premio del Giappone, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. Sul tracciato denominato Twin Ring di Motegi il pilota spagnolo ha stampato un clamoroso 1:43.198, precedendo Francesco Bagnaia (Ducati Factory) che, con una brillante progressione, si è fermato a 171 millesimi dal suo rivale numero uno. Terzo Jack Miller (Red Bull KTM) a 353 millesimi.

Quarto tempo per Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46) a 426 millesimi quinto per il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) a 511 millesimi, sesto per un positivo Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) a 610, subito davanti a Marc Marquez (Repsol Honda) settimo a 614. Ottave e none le due Aprilia di Maverick Vinales (+0.617) e Aleix Espargarò (+0.624), mentre è decimo il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) a 653.

A questo punto la classe regina si concentra in vista della Sprint Race delle ore 08.00 italiane (le ore 15.00 locali). La gara di domani vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 08.00. Andiamo, quindi, a conoscere la griglia di partenza.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEL GIAPPONE 2023

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’43.198 3 8 316.7

2 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’43.369 6 8 0.171 0.171 314.8

3 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’43.551 6 8 0.353 0.182 313.0

4 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’43.624 4 6 0.426 0.073 315.7

5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’43.709 7 8 0.511 0.085 315.7

6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’43.808 6 8 0.610 0.099 306.8

7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’43.812 5 7 0.614 0.004 313.0

8 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’43.815 7 7 0.617 0.003 313.9

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’43.822 6 8 0.624 0.007 313.0

10 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’43.851 6 8 0.653 0.029 314.8

11 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA Q2 1’44.054 6 8 0.856 0.203 309.4

12 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM Q2 1’44.096 6 8 0.898 0.042 312.1

13 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM Q1 1’44.129 7 7 (*) 0.132 309.4

14 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q1 1’44.138 3 8 (*) 0.141 0.009 309.4

15 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’44.150 7 7 (*) 0.153 0.012 311.2

16 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA Q1 1’44.427 3 7 (*) 0.430 0.277 313.9

17 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q1 1’44.521 3 7 (*) 0.524 0.094 311.2

18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 1’44.626 6 8 (*) 0.629 0.105 309.4

19 35 Cal CRUTCHLOW GBR Yamalube RS4GP Racing Team YAMAHA Q1 1’45.273 4 4 (*) 1.276 0.647 311.2

20 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’45.451 7 8 (*) 1.454 0.178 310.3

21 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q1 1’45.707 6 7 (*) 1.710 0.256 311.2

Foto: LaPresse