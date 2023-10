MotoGP, Martin vince una gara monca per la pioggia in Giappone. Bagnaia limita i danni ed Ã¨ 2Â°

Jorge Martin fa sul serio e vince anche sotto la pioggia a Motegi in occasione del Gran Premio del Giappone 2023, quattordicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati Pramac completa dunque un weekend perfetto sul circuito nipponico, dopo aver centrato la pole position ed il successo nella Sprint di ieri, avvicinandosi ulteriormente alla vetta della classifica generale e lanciando un segnale importante al suo grande rivale.

Martinator, alla terza affermazione dell’anno, si è imposto in una gara interrotta (e mai più ripresa, nonostante un tentativo andato poi a vuoto) dopo 12 giri per condizioni impraticabili a causa di un vero e proprio diluvio. La corsa era partita addirittura sull’asciutto, ma la pioggia ha costretto i piloti ad effettuare il cambio moto ai box per passare alle gomme rain già al termine della prima tornata.

Tante variabili in cui sono emersi comunque i grandi protagonisti del Mondiale, con Martin che ha trionfato davanti alla Ducati del campione del mondo in carica Francesco Bagnaia (bravo a difendersi sul bagnato) e alla Honda di Marc Marquez, che sale dunque per la prima volta sul podio nel 2023 in una gara della domenica dimostrando tutto il suo talento in condizioni complicatissime.

Quarta posizione per Marco Bezzecchi, leggermente al di sotto delle aspettative con la pioggia, davanti all’Aprilia di un sorprendente Aleix Espargarò e alla KTM dello specialista australiano Jack Miller. Bella prestazione per Fabio Di Giannantonio, 8° con la Ducati del Team Gresini.

Dopo il GP del Giappone, Bagnaia conserva la leadership del campionato con un margine di 3 punti su Martin, 54 su Bezzecchi e 118 su Binder. La gara di Motegi ha assegnato punteggio pieno, perché è stato raggiunto il 50% della distanza prevista (12 giri su 24).

CLASSIFICA GP GIAPPONE MOTOGP 2023

1 Jorge MARTIN 0 89 24:06.314 24:06.314 Prima Pramac Racing Ducati 2 Francesco BAGNAIA 0 1 1.413 1.413 Ducati Lenovo Team Ducati 3 Marc MARQUEZ 0 93 0.600 2.013 Repsol Honda Team Honda 4 Marco BEZZECCHI 0 72 0.930 2.943 Mooney VR46 Racing Team Ducati 5 Aleix ESPARGARO 0 41 0.238 3.181 Aprilia Racing Aprilia 6 Jack MILLER 0 43 3.656 6.837 Red Bull KTM Factory Racing KTM 7 Augusto FERNANDEZ 0 37 0.750 7.587 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 8 Fabio DI GIANNANTONIO 0 49 1.015 8.602 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 9 Raul FERNANDEZ 0 25 2.627 11.229 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 10 Fabio QUARTARARO 0 20 1.015 12.244 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 11 Takaaki NAKAGAMI 0 30 2.470 14.714 LCR Honda Honda 12 Joan MIR 0 36 0.210 14.924 Repsol Honda Team Honda 13 Cal CRUTCHLOW 0 35 1.133 16.057 14 Stefan BRADL 0 6 1.196 17.253 HRC Test Team Energica 15 Pol ESPARGARO 0 44 7.668 24.921 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 16 Michele PIRRO 0 51 9.041 33.962 Ducati Lenovo Team Ducati 17 Franco MORBIDELLI 0 21 40.972 1:14.934 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 18 Miguel OLIVEIRA 2 88 -1:22.462 -7.528 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 19 Maverick VIÑALES 1 12 1:54.585 1:47.057 Aprilia Racing Aprilia 20 Johann ZARCO 1 5 -1:40.866 6.191 Prima Pramac Racing Ducati 21 Brad BINDER 0 33 -13:41.346 -13:35.155 Red Bull KTM Factory Racing KTM

Foto: Lapresse