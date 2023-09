MotoGP, Martin si impone con autoritÃ  nella Sprint di Motegi davanti a Binder. 3Â° Bagnaia

Jorge Martin completa un sabato perfetto e, dopo aver conquistato la pole position, si impone anche nella Sprint del Gran Premio del Giappone 2023 (la terza consecutiva dopo Misano e Nuova Delhi), valido come quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati Pramac ha vinto con grande autorità, difendendo la prima posizione in partenza e scremando il gruppo con un ritmo strepitoso.

L’ultimo ad arrendersi è stato Brad Binder, che ha provato a rimanere in scia per alcune tornate prima di perdere contatto da Martinator negli ultimi giri. Il sudafricano della KTM ha ottenuto comunque una splendida seconda piazza davanti alla Ducati del leader iridato Francesco Bagnaia, non particolarmente brillante ma capace di limitare i danni riuscendo a superare la KTM del suo ex compagno di squadra Jack Miller a tre giri dalla fine.

Bella rimonta dalla decima alla quinta posizione per la Ducati Pramac del francese Johann Zarco, che ha anche approfittato della bagarre tra Marco Bezzecchi (6°) e Marc Marquez (7°) per effettuare un doppio sorpasso nelle battute conclusive. Prestazione sottotono per il romagnolo del Team Mooney VR46, penalizzato sicuramente da uno start negativo. A punti anche Fabio Di Giannantonio 8° e Maverick Viñales 9°.

Dopo la Sprint di Motegi, Bagnaia resta al comando della classifica generale con un vantaggio di 8 punti su Martin, 47 su Bezzecchi, 98 su Binder, 137 su Zarco, 139 su Aleix Espargarò e 160 su Viñales.

CLASSIFICA SPRINT GP GIAPPONE MOTOGP 2023

1 Jorge MARTIN 89 21:00.734 21:00.734 1:45.720 Prima Pramac Racing Ducati 2 Brad BINDER 33 1.390 1.390 1:45.670 Red Bull KTM Factory Racing KTM 3 Francesco BAGNAIA 1 3.889 5.279 1:45.751 Ducati Lenovo Team Ducati 4 Jack MILLER 43 0.915 6.194 1:46.025 Red Bull KTM Factory Racing KTM 5 Johann ZARCO 5 0.121 6.315 1:45.597 Prima Pramac Racing Ducati 6 Marco BEZZECCHI 72 2.604 8.919 1:45.650 Mooney VR46 Racing Team Ducati 7 Marc MARQUEZ 93 0.379 9.298 1:45.877 Repsol Honda Team Honda 8 Fabio DI GIANNANTONIO 49 0.891 10.189 1:45.723 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 9 Maverick VIÑALES 12 2.215 12.404 1:46.539 Aprilia Racing Aprilia 10 Raul FERNANDEZ 25 2.962 15.366 1:46.372 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 11 Pol ESPARGARO 44 0.107 15.473 1:46.222 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 12 Augusto FERNANDEZ 37 0.119 15.592 1:45.805 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 13 Joan MIR 36 1.460 17.052 1:46.302 Repsol Honda Team Honda 14 Miguel OLIVEIRA 88 1.040 18.092 1:45.969 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 15 Fabio QUARTARARO 20 1.241 19.333 1:45.706 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 16 Franco MORBIDELLI 21 0.312 19.645 1:45.855 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 17 Takaaki NAKAGAMI 30 2.217 21.862 1:46.340 LCR Honda Honda 18 Cal CRUTCHLOW 35 4.164 26.026 1:47.029 19 Michele PIRRO 51 1.885 27.911 1:46.767 Ducati Lenovo Team Ducati 20 Stefan BRADL 6 0.267 28.178 1:46.576 HRC Test Team Energica NC Aleix ESPARGARO 41 -6:52.867 1:45.705 Aprilia Racing Aprilia

Credit: MotoGP.com Press