MotoGP, risultati e classifica warm-up MotoGP, GP Giappone 2023: Miller anticipa Marquez, Martin e Bagnaia si nascondono

Jack Miller chiude in testa il warm-up di MotoGP in preparazione della gara del Gran Premio del Giappone a Motegi: l’australiano ha confermato i progressi evidenziati nella prima parte del weekend con la sua KTM, con un ottimo ritmo gara sia per lui che da parte di Brad Binder. Entrambi possono lottare per il podio anche nella gara lunga dopo esser stati tra i protagonisti nella Sprint Race.

Subito dietro ci sono Marc Marquez e Fabio Quartararo, spesso brillanti nei warm-up: lo spagnolo è staccato di quasi mezzo secondo e il francese di quasi sei decimi. Si sono “marcati” i due grandi protagonisti del Mondiale con il sesto posto di Jorge Martin e il settimo di Pecco Bagnaia: entrambi non avevano bisogno di grandi indicazioni e infatti non hanno spinto più di tanto.

Di seguito i risultati del warm-up:

RISULTATI WARM-UP MOTOGP GP GIAPPONE 2023

1 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.047 6 6 309.4

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’46.544 5 5 0.497 0.497 305.0

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.630 6 6 0.583 0.086 305.9

4 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’47.063 5 5 1.016 0.433 304.2

5 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’47.206 5 5 1.159 0.143 306.8

6 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’47.342 4 5 1.295 0.136 311.2

7 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’47.639 5 5 1.592 0.297 313.0

8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Yamalube RS4GP Racing Team YAMAHA 1’47.670 5 5 1.623 0.031 307.6

9 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’47.870 5 5 1.823 0.200 305.9

10 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’48.122 5 5 2.075 0.252 310.3

11 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’48.481 5 5 2.434 0.359 312.1

12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’48.850 4 5 2.803 0.369 305.9

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’49.148 4 5 3.101 0.298 306.8

14 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL HONDA 1’49.447 5 5 3.400 0.299 304.2

15 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’52.910 3 5 6.863 3.463 304.2

16 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’53.144 4 4 7.097 0.234 298.3

17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’54.048 2 5 8.001 0.904 303.3

18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’54.498 3 5 8.451 0.450 301.6

19 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’55.053 3 5 9.006 0.555 309.4

20 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’55.069 3 4 9.022 0.016 300.0

21 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’55.681 2 5 9.634 0.612 294.2

Foto: Valerio Origo