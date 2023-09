Volley femminile, l’Italia si qualifica alle Olimpiadi se… Spareggio con la Polonia, ma occhio a USA-Germania

Italia-Polonia è un autentico spareggio: chi vince si qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Uno scontro diretto da brividi che andrà in scena domenica 24 settembre (ore 20.30) alla Atlas Arena di Lodz: 14.000 spettatori spingeranno le biancorosse verso l’impresa, le azzurre dovranno inventarsi una memorabile magia in trasferta. La nostra Nazionale ha infilato cinque vittorie e ha perso contro gli USA, le padrone di casa hanno invece ceduto al tie-break contro la Thailandia ma poi si sono inventate la magia contro le americane.

Dentro o fuori al cardiopalma in prima serata, chi perderà dovrà poi aggrapparsi al ranking FIVB che definirà le ultime cinque ammesse ai Giochi Olimpici (tenendo conto del criterio di rappresentanza continentale, nei fatti un posto è già nelle mani del Kenya in quota Africa). L’Italia è ben posizionata nella graduatoria internazionale, ma la finestra si chiuderà al termine della fase preliminare della Nations League 2024 ed è meglio chiudere il discorso adesso senza trascinarsi avanti per altri mesi.

Ci sarebbero anche altre combinazioni che permetterebbero all’Italia di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024 senza dover battere la Polonia. Bisognerà però affidarsi alla Germania: se le tedesche batteranno gli USA per 3-0 o 3-1 nel match in programma alle ore 17.30, allora le azzurre avranno staccato il biglietto per i Giochi prima di scendere in campo, un successo teutonico al tie-break permetterebbe all’Italia di volare nella capitale francese anche perdendo per 3-2.

Si tratta oggettivamente di ipotesi di difficile realizzazione, visto che gli Stati Uniti sono sulla carta più forti e che la Germania non ha ormai più nulla da chiedere. Di seguito il quadro dettagliato delle combinazioni che permetterebbero all’Italia di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’ITALIA SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI SE…

Batte la Polonia con qualsiasi risultato.

Perde per 3-0 contro la Polonia e gli USA perdono contro la Germania per 3-0 o 3-1.

Perde per 3-1 contro la Polonia e gli USA perdono contro la Germania per 3-0 o 3-1.

Perde per 3-2 contro la Polonia e gli USA perdono contro la Germania per 3-0, 3-1 o 3-2.

Foto: FIVB