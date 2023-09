Volley femminile, Preolimpici: Serbia e Turchia a Parigi 2024. Tre spareggi: Italia-Polonia, Brasile-Giappone e Dominicana-Olanda

Sesta e penultima giornata dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. Si disputano tre gironi con otto squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni raggruppamento staccheranno il biglietto per i Giochi mentre gli ultimi cinque posti verranno assegnati attraverso il ranking FIVB (tenendo conto dell’obbligo di rappresentanza continentale).

Serbia e Turchia hanno fatto festa a inizio pomeriggio: le Campionesse del Mondo hanno travolto l’Olanda per 3-0 e hanno guadagnato il pass dopo il successo ottenuto dalla Repubblica Dominicana sulla Cina (al momento esclusa dai Giochi); le Campionesse d’Europa hanno invece regolato il Giappone per 3-1 e si sono meritate il tagliando per la capitale francese.

Domani si giocheranno due scontri diretti per assegnare gli altri due pass: nella Pool A (quella della Serbia) sarà decisivo Repubblica Dominicana-Olanda (le caraibiche possono anche permettersi una sconfitta al tie-break, le europee devono per forza vincere 3-0 o 3-1; nella Pool B (quella della Turchia) sarà risolutore lo scontro tra Brasile e Giappone (chi vince vola a Parigi, le nipponiche avranno il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico di Tokyo).

In serata, invece, la Polonia si è inventata la maglia contro gli USA di fronte al proprio pubblico di Lodz e l’Italia ha risposto battendo la Germania per 3-0: Italia-Polonia di domani sera sarà un autentico spareggio, mentre alle americane basterà imporsi contro le tedesche per chiudere i conti. Di seguito tutti i risultati della sesta giornata dei preolimpici di volley femminile e le varie classifiche, domani si tornerà in campo per gli ultimi match.

RISULTATI E CLASSIFICHE PREOLIMPICI VOLLEY FEMMINILE

POOL A (a Ningbo, Cina)

Serbia vs Olanda 3-0 (25-19; 25-16; 25-20)

La Serbia si qualifica alle Olimpiadi. Le Campionesse del Mondo rialzano la testa dopo il ko rimediato ieri contro la Repubblica Dominicana, vincono in maniera autorevole uno scontro diretto e fanno festa. Prova straripante della solita Tijana Boskovic (20 punti), in luce anche Sara Lozo (15 punti) e la centrale Maja Aleksic (14 punti, 5 muri). Alle tulipane non sono bastate Nova Marring (11) e Nika Daalderop (8).

Repubblica Dominicana vs Cina 3-1 (25-23; 21-25; 25-14; 25-14)

Impresa maestosa delle caraibiche che battono le padrone di casa dopo aver sconfitto anche la Serbia. Brayelin Martinez (25 punti) e Gaila Gonzalez (21 punti) stendono le asiatiche e domani si giocheranno tutto contro l’Olanda: devono vincere con qualsiasi risultato o perdere al tie-break per volare ai Giochi, mentre le oranje devono vincere per 3-0 o 3-1. La Cina è eliminata e deve aggrapparsi al ranking.

Canada vs Messico 3-0 (25-22; 25-22; 25-17)

Tutto facile per le nordamericane guidate da Kiera van Ryk (17 punti) e Alexa Gray (13), alle messicane non basta Grecia Castro (16 punti).

Ucraina vs Repubblica Ceca 3-1 (12-25; 25-23; 25-18; 25-15)

Prova confortante di Svitlana Dorsman (20 punti) e compagne contro la formazione di Helena Havelkova (16).

CLASSIFICA: Serbia 5 vittorie (15 punti), Repubblica Dominicana 5 vittorie (15 punti), Olanda 4 vittorie (12 punti), Canada 4 vittorie (11 punti), Cina 3 vittorie (11 punti), Repubblica Ceca 2 vittorie (5 punti), Ucraina 1 vittoria (3 punti), Messico 0 vittorie (0 punti).

POOL B (a Tokyo, Giappone)

Turchia vs Giappone 3-1 (22-25; 25-22; 26-24; 25-12)

La Turchia si qualifica alle Olimpiadi grazie alla sesta vittoria consecutiva, ottenuta in rimonta contro le padrone di casa e annullando due set-point nella terza frazione. Prova sontuosa dell’opposto Melissa Vargas (22 punti), in doppia cifra anche le schiacciatrici Hande Baladin (17) e Ilkin Aydin (14), ma anche la centrale Eda Erdem (13). Le nipponiche si giocheranno il pass olimpico contro il Brasile, oggi non sono bastate Sarina Nishida (15) e Arisa Inoue (11).

Brasile vs Belgio 3-0 (25-18; 25-14; 25-20)

Il Belgio rialza la testa dopo la scoppola rimediata contro la Turchia grazie ai colpi di Gabi (19 punti) e Thaisa (10). Le sudamericane si giocheranno il tutto per tutto nello scontro diretto di domani contro il Giappone: chi vince si qualifica ai Giochi, chi perde si deve aggrappare al ranking.

Porto Rico vs Perù 3-0 (26-24; 25-22; 25-21)

Bella affermazione delle caraibiche per mano di Brittany Abercrombie (19 punti) e Pilar Victoria (13) contro le sudamericane di Ysabella Sanchez (15).

Argentina vs Bulgaria 3-2 (25-14; 14-25; 25-20; 19-25; 18-16)

Prova di forza dell’Albiceleste, che conquista la seconda vittoria nel torneo imponendosi ai vantaggi nel tie-break. Bianca Cugno (20 punti) e Lucia Herrera (16 punti, 5 muri) hanno dettato legge contro Maria Yordanova (19) e Radostina Marinova (17).

CLASSIFICA: Turchia 6 vittorie (18 punti), Giappone 5 vittorie (15 punti), Brasile 5 vittorie (14 punti), Porto Rico 3 vittorie (8 punti), Belgio 2 vittorie (6 punti), Argentina 2 vittorie (6 punti), Bulgaria 1 vittoria (5 punti), Perù 0 vittorie (0 punti).

POOL C (a Lodz, Polonia)

Italia vs Polonia 3-0 (25-20; 25-22; 25-15)

Polonia vs USA 3-1 (27-25; 16-25; 25-23; 25-16)

Le padrone di casa sovvertono il pronostico della vigilia, schiantano le Campionesse Olimpiche e così le sorti del girone si decideranno nell’ultimo girone. Le biancorosse sono riuscite a rimontare dal 15-9 nella terza frazione e ora si giocheranno il pass olimpico nello scontro diretto contro l’Italia, mentre gli USA incroceranno la Germania. Prova rimarchevole da parte dell’opposto Magdalena Stysiak (25 punti), 12 punti a testa per le schiacciatrici Martyna Lukasik e Olivia Rozansi. Alla formazione americana non sono bastate Jordan Thompson (16 punti) e i martelli Jordan Larson (15) e Kelsey Robinson (14).

Thailandia vs Corea del Sud 3-0 (25-14; 25-16; 25-16)

Terzo successo consecutivo per le thailandesi di Ajcharaporn Kongyot (19 punti) e Chatchu-On Moksri (11), le sudcoreane di Jeongah Park (7) rimangono al palo.

Slovenia vs Colombia 3-2 (25-17; 19-25; 24-26; 25-18; 25-11)

Show di Mija Siftar, che ha messo a segno 30 punti e ha trascinato le balcaniche in successo in rimonta contro le sudamericane di Ana Olaya (23) e Amanda Coneo (21).

CLASSIFICA: Italia 5 vittorie (15 punti), USA 5 vittorie (15 punti), Polonia 5 vittorie (15 punti), USA 5 vittorie (15 punti), Thailandia 3 vittorie (8 punti), Slovenia 1 vittoria (3 punti), Colombia 1 vittoria (3 punti), Corea del Sud 0 vittorie (2 punti).

Foto: FIVB