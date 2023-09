Italia-Polonia volley femminile, quando la prossima partita? Programma, orario, tv, streaming

La Nazionale italiana di volley femminile sta giocando ormai le fasi decisive del torneo di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le azzurre scenderanno in campo oggi per il penultimo match, una sfida fondamentale alla Germania. Andiamo dunque a scoprire invece il prossimo impegno dell’Italia, quello che potrebbe decidere le sorti delle azzurre.

L’ultimo incontro valido per il torneo di qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici vedrà l‘Italia scendere in campo a Łódź contro le padrone di casa domani, domenica 24 settembre, alle ore 20.30. I risultati odierni, tanto di Polonia-USA, che di Italia-Germania, ci diranno tutto sul valore che questo match avrà per entrambe le nazionali.

Di seguito il programma dettagliato di Italia-Polonia, prossima partita delle azzurre al Torneo Preolimpico, con tutte le informazioni per seguire il match in diretta. La partita sarà trasmessa in tv su SkySport Uno (canale 201) ed in diretta streaming su SkyGo, Volleyballworld TV e Now TV. Noi di OA Sport vi offriremo, come di consueto, la DIRETTA LIVE testuale.

PROGRAMMA PREOLIMPICO VOLLEY FEMMINILE

Domenica 24 settembre

Ore 20.30 Italia vs Polonia (diretta tv su SkySport Uno, streaming su SkyGo, Volleyballworld TV e Now TV)

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA VOLLEY FEMMINILE PREOLIMPICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, Volleyballworld TV e Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport

