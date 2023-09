Volley femminile, la Polonia demolisce gli USA e inguaia lâ€™Italia: azzurre spalle al muro al Preolimpico. Nuova classifica

La Polonia ha firmato una magia nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. Le biancorosse hanno infatti sconfitto gli USA per 3-1 (27-25; 16-25; 25-23; 25-16) di fronte al proprio pubblico di Lodz e hanno così sensibilmente rilanciato le proprie ambizioni di conquistare un pass per la rassegna a cinque cerchi. La Polonia ha infatti agganciato gli USA in testa alla classifica del gruppo C (5 vittorie, 15 punti) e ha messo l’Italia con le spalle al muro.

La nostra Nazionale non può sbagliare questa sera (ore 20.45) contro la Germania, servirà un successo per rimanere seriamente in corsa per la qualificazione e giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto di domani sera contro la Polonia (dove in quel caso basterebbe avere la meglio, anche al tie-break). Va però precisato che anche con una sconfitta contro le teutoniche, l’Italia conserverebbe comunque chance di qualificazione ma dovrebbe vincere per 3-0 o 3-1 contro le padrone di casa. Servirà un colpaccio da parte di Myriam Sylla e compagne, che ieri sera si sono inchinate per 3-1 contro le americane e che ora non si trovano in una situazione ideale.

La Polonia si è imposta nel primo parziale ai vantaggi, annullando anche un set-point alle avversarie. Le Campionesse Olimpiche si sono riscattate dominando la seconda frazione e nel terzo set si sono issate sul 15-9, salvo subire una clamorosa rimonta. La Polonia si è portata sul 2-1 e ha giganteggiato nel quarto parziale, esaltando il pubblico di Lodz e accarezzando il biglietto per i Giochi Olimpici. Ricordiamo che soltanto le prime due classificate si qualificano per Parigi 2024, se l’Italia fallirà nell’obiettivo dovrà poi passare dal ranking FIVB che determinerà le ultime cinque ammesse alle Olimpiadi (rispettando il criterio di rappresentanza continentale). Di seguito la nuova classifica del prelimpico con l’Italia.

Prova rimarchevole da parte dell’opposto Magdalena Stysiak, autrice di 25 punti (4 muri), affiancata dalle schiacciatrici Martyna Lukasik e Olivia Rozanski (12 punti), in doppia cifra anche la centrale Agnieszka Korneluk (10) sotto la regia di Joanna Wolosz. Agli USA non sono bastate le attaccanti Jordan Thompson (16), Jordan Larson (14) e Kelsey Robinson (13). Di seguito la nuova classifica del preolimpico di volley femminile con l’Italia.

CLASSIFICA PREOLIMPICO VOLLEY CON L’ITALIA

1. Polonia 5 vittorie (15 punti, 17 set vinti e 7 persi)

2. USA 5 vittorie (15 punti, 16 set vinti e 6 persi)

3. Italia 4 vittorie (12 punti, 13 set vinti e 4 persi)*

4. Germania 4 vittorie (11 punti, 14 set vinti e 8 persi)*

5. Thailandia 3 vittorie (8 punti, 10 set vinti e 11 persi)

6. Slovenia 1 vittoria (3 punti, 6 set vinti e 17 persi)

7. Colombia 1 vittoria (3 punti, 6 set vinti e 17 persi)

8. Corea del Sud 0 vittorie (2 punti, 6 set vinti e 18 persi)

* 1 partita in meno. Questa sera (ore 20.45): Italia-Germania

Foto: FIVB