LIVE F1, GP Singapore 2023 in DIRETTA: la Ferrari fa sognare, Sainz davanti anche nelle FP3! Alle 15.00 le qualifiche

12.33 Si preannuncia una qualifica tiratissima con diversi candidati alla prima fila ma con una leggera favorita: la Ferrari. Red Bull si è avvicinata con Verstappen rispetto a ieri, ma dovrà salire ulteriormente di colpi per conquistare la pole.

12.32 Di seguito la classifica finale della FP3:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:32.065 5

2 George RUSSELL Mercedes+0.069 4

3 Lando NORRIS McLaren+0.238 4

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.313 6

5 Charles LECLERC Ferrari+0.316 5

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.470 6

7 Oscar PIASTRI McLaren+0.665 5

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.719 5

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.831 4

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.880 4

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.905 3

12 Esteban OCON Alpine+0.914 4

13 Fernando ALONSO Aston Martin+0.986 3

14 Lance STROLL Aston Martin+1.061 5

15 Pierre GASLY Alpine+1.286 3

16 Liam LAWSON AlphaTauri+1.292 3

17 Alexander ALBON Williams+1.305 5

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.475 3

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.572 5

20 Logan SARGEANT Williams+1.643

12.30 BANDIERA A SCACCHI! Leclerc ci ha riprovato ancora, senza migliorare però il suo quinto tempo.

12.29 Verstappen fa un piccolo passo avanti con gomme morbide usate e sale in quarta piazza a 313 millesimi dalla vetta, mentre Leclerc firma un T1 spaziale per poi rallentare dopo un errore.

12.27 Attenzione alle Mercedes! Russell lancia un segnale importante e si porta al secondo posto con gomme soft usate a soli 69 millesimi dal miglior tempo di Sainz.

12.26 Sainz prova un nuovo tentativo di time-attack con gomme soft usate, ma non sarà semplice migliorare.

12.24 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

12.22 Leclerc perde molto nel T3 e si porta in quarta posizione a 316 millesimi da Sainz dopo il secondo tentativo di giro veloce con le soft.

12.20 Prova di forza Ferrari!!! 1’32″065 e miglior crono provvisorio di Carlos Sainz che rifila oltre due decimi a Norris e Russell. Problemi di traffico per Leclerc, che ha abortito il primo time-attack.

12.19 Verstappen completa il suo primo time-attack ed è solo 4° a 333 millesimi dal miglior tempo di Norris.

12.17 In pista anche le Ferrari con pneumatici soft nuovi.

12.16 Piastri fa un bel passo in avanti e sale in quarta posizione a 4 decimi dal compagno di squadra e leader provvisorio della classifica Norris. In attesa della simulazione di qualifica delle Ferrari, si sta per lanciare Verstappen con gomme soft nuove.

12.14 Norris batte il tempo di Russell per 61 millesimi e balza davanti a tutti con la McLaren in 1’32″303. Terzo Hamilton a due decimi, firmando il record nel T2 e nel T3.

12.13 Russell fissa il nuovo limite in 1’32″3, ma a breve arriverà la risposta di Hamilton e Norris.

12.12 Mercedes continua a lavorare sulla simulazione di qualifica e monta un secondo treno di gomme soft nuove su entrambe le macchine.

12.09 Quest’oggi McLaren ha montato la nuova ala posteriore anche sulla macchina di Piastri, che non ha però ancora a disposizione gli altri aggiornamenti introdotti a Marina Bay sulla vettura di Norris.

12.07 Sorprende però come Perez sia ancora alle spalle dell’AlphaTauri di Tsunoda a parità di mescola. Checo sta provando a prendere confidenza sul giro secco in vista delle qualifiche.

12.06 Perez comincia a trovare un po’ di ritmo e sale in ottava posizione con gomme medie ormai molto usate, a 1″ dalla vetta.

12.04 Ricordiamo che gli unici dei primi 9 in classifica ad aver fatto il tempo con le soft cono proprio Russell e Hamilton. Gomme morbide già usate anche dalle Williams, attualmente a cavallo della top10.

12.03 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

12.01 Hamilton si migliora e sale in seconda posizione per completare la doppietta provvisoria Mercedes, pagando però ancora due decimi dal compagno di squadra Russell.

12.00 Anche Ferrari si appresta ad effettuare una breve simulazione di passo gara.

11.59 Verstappen lima 6 decimi e gira in 1’38″1 al secondo passaggio. L’olandese dovrebbe fare un run di 5 giri.

11.57 Fase centrale di FP3 dedicata ad una simulazione di passo gara per Red Bull, con Verstappen che comincia il suo run in 1’38″7 su gomme medie.

11.55 Russell continua a spingere con le morbide ed è il primo di giornata a scendere sotto l’1’33”, stampando un ottimo 1’32″883 e confermandosi più veloce di Hamilton su questa pista fino a questo momento.

11.53 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

11.51 Pista in costante evoluzione, Sainz continua a girare e si migliora balzando al comando con un notevole 1’33″195 su gomma media di 7 giri!

11.50 Russell si mette a dettare il passo in 1’33″4, solo quarto invece Hamilton a tre decimi dal compagno di squadra a parità di mescola (soft).

11.49 Leclerc riesce finalmente a trovare un giro pulito e si avvicina a soli 3 millesimi dal miglior tempo di Verstappen, mentre le Mercedes volano nei primi settori con gomma soft.

11.48 Molto bene Lando Norris, che si conferma un possibile protagonista in vista delle qualifiche. 3° tempo a 274 millesimi dalla vetta per il britannico della McLaren a parità di mescola con Verstappen e le Ferrari.

11.46 Primo run un po’ difficile per Leclerc, che aveva commesso un piccolo errore nel primo time-attack non trovando un feeling ottimale con la SF-23.

11.45 Max Verstappen si riprende la prima posizione in 1’33″660, rifilando 118 millesimi a Sainz e quattro decimi a Russell (che monta però le soft) e Leclerc.

11.43 Ricordiamo che le qualifiche si disputeranno in condizioni molto differenti (in notturna, con temperature più basse ed una pista decisamente più gommata) rispetto a questo avvio di FP3.

11.42 Ferrari risponde a Verstappen con il miglior tempo di Sainz in 1’33″778 al secondo tentativo di time-attack con gomme medie.

11.41 I tempi sono ancora molto alti e l’evoluzione della pista si preannuncia importante.

11.40 Bottas sfrutta il grip della gomma soft e sale in seconda posizione con l’Alfa Romeo a 583 millesimi dalla vetta.

11.38 Impressionante il gap tra Verstappen e Perez a parità di condizioni in questo primo giro veloce: 8 decimi!

11.37 Verstappen manda subito un segnale molto forte alla concorrenza e si porta nettamente al comando in 1’34″402 dopo il primo giro lanciato, rifilando 6 decimi a Sainz e un secondo a Leclerc.

11.34 Comincia il programma di lavoro odierno anche per Verstappen e per i ferraristi, tutti su gomme medie.

11.33 Red Bull non vuole perdere troppo tempo e manda in pista Perez con gomme medie nuove per capire il comportamento della RB19 dopo le modifiche di set-up.

11.32 Alfa Romeo è l’unico team a scendere subito in pista con entrambe le macchine. Tutti gli altri restano in attesa ai box.

11.30 SEMAFORO VERDE!!! Cominciano in questo momento gli ultimi 60 minuti di prove libere in vista delle qualifiche di Marina Bay.

11.26 I long-run di ieri hanno evidenziato una Ferrari competitiva ma in difficoltà sulla gestione delle gomme col passare dei giri, mentre gli avversari della Rossa erano più costanti seppur non capaci di fare una differenza enorme specialmente ad inizio stint. In ogni caso a Singapore è difficile sorpassare, quindi la qualifica e di conseguenza la track position sono fondamentali.

11.22 La Race Direction segnala un rischio pioggia al 20% per questa terza sessione di libere. La notte scorsa un temporale si è abbattuto sulla pista di Marina Bay, resettando in pratica il grip dell’asfalto.

11.18 Il maltempo non dovrebbe condizionare FP3 e qualifiche, in base alle ultime proiezioni, mentre c’è qualche dubbio in più sulla gara di domani. Obiettivo seconda fila per le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, per l’Aston Martin di Fernando Alonso e per la McLaren di Lando Norris (che a disposizione il nuovo pacchetto di aggiornamenti).

11.06 La Scuderia di Maranello ha dettato legge sul giro secco nelle libere del venerdì ed è forse la candidata principale alla pole position con Charles Leclerc e Carlos Sainz, pur non sottovalutando una Red Bull in affanno ieri sul rinnovato circuito cittadino di Marina Bay ma sempre in grado di svoltare il weekend trovando il compromesso ideale a livello di set-up.

11.02 Questa invece è la graduatoria del secondo turno del venerdì, andato in scena in notturna e quindi nelle stesse condizioni che verranno affrontate in qualifica ed in gara:

10.54 Si riparte dopo un venerdì abbastanza sorprendente, che ha visto la miglior Ferrari dell’anno (su un tracciato sulla carta non particolarmente favorevole) e la peggior Red Bull della stagione. Vedremo se la notte di Marina Bay avrà rimescolato nuovamente i valori in campo verso le qualifiche odierne.

10.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della terza sessione di prove libere del GP di Singapore 2023, quindicesimo round stagionale del Mondiale di F1.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche per il Gran Premio di Singapore 2023, valevole come quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Grande curiosità per capire se la Ferrari sarà in grado di confermare il clamoroso exploit di ieri anche nel momento clou del fine settimana.

La Scuderia di Maranello ha infatti dettato legge sul giro secco nelle libere del venerdì ed è la candidata principale alla pole position con Charles Leclerc e Carlos Sainz, pur non sottovalutando l’incognita di una Red Bull in affanno sul rinnovato circuito cittadino di Marina Bay ma sempre in grado di svoltare il weekend trovando il compromesso ideale a livello di set-up.

Il maltempo non dovrebbe condizionare FP3 e qualifiche, in base alle ultime proiezioni, mentre c’è qualche dubbio in più sulla gara della domenica. Obiettivo seconda fila alla portata anche per le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, per l’Aston Martin di un agguerrito Fernando Alonso e per la McLaren aggiornata di Lando Norris.

Si comincia alle ore 11.30 italiane con il semaforo verde dell’ultimo turno di prove libere a Singapore, mentre le qualifiche scatteranno alle 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

