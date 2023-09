F1, Frederic Vasseur: “Dobbiamo concretizzare in gara. La rivalitÃ  tra Sainz e Leclerc Ã¨ un bene per la Ferrari”

Calato il sipario sulle qualifiche del GP di Singapore, round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay la Ferrari ha quasi sbancato: seconda pole-position per lo spagnolo Carlos Sainz e terzo tempo per il monegasco Charles Leclerc.

Prosegue il momento magico dell’iberico che, dopo la p.1 e il podio di Monza, ha dato seguito anche nel corso del time-attack asiatico. Nel panino delle Rosse troviamo la Mercedes del britannico George Russell. Clamorosa eliminazione nella Q3 delle due Red Bull: 11° Max Verstappen e 13° Sergio Perez.

A valutare quanto accaduto nel corso di questo sabato è stato il Team Principal della scuderia di Maranello, Frederic Vasseur. “Non c’è stato nulla di speciale, abbiamo solo lavorato bene fin dall’inizio. Ci siamo presentati con una buona base e abbiamo continuato a progredire nella giusta direzione“, le prime sue parole ai microfoni di Sky Sport.

“Carlos sta vivendo un gran momento di forma e questa prestazione è in linea con quella di Monza. Credo, poi, abbia approcciato meglio fino dall’inizio al weekend rispetto ad altre circostanze, non è un caso che sia stato davanti anche nelle prove libere“, ha sottolineato Vasseur.

Parlando invece di Leclerc, che sembra un po’ in sofferenza nel confronto con il suo team-mate, l’ingegnere francese ha precisato: “E’ una cosa positiva per lui avere un compagno così veloce perché è un buon modo per sviluppare la macchina e renderla sempre il migliore, grazie allo scambio dei dati. Alla fine è a pochi centesimi da Carlos in queste qualifiche, quindi la loro rivalità è una buona notizia per la Ferrari“.

In vista di domani, le idee sono chiare: “Ora dobbiamo raccogliere quanto seminato nel corso del fine-settimana, la partenza sarà un momento importante e da lì capiremo anche quale sarà la miglior strategia da attuare. Sarà un GP molto duro per i piloti dal punto di vista fisico“.

Foto: LaPresse